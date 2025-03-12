В Перми закрылся каток на стадионе «Трудовые резервы»

Дождь не дал доработать ледовому объекту до вечера
Последний днем работы катка на стадионе «Трудовые резервы» в Перми стало 12 марта. При этом доработать до вечера ледовый объект не смог, помешала погода.
«Зимний сезон 2024/2025 подошел к концу. Дождь не дал доработать до вечера. До встречи в следующем зимнем сезоне», — сообщает администрация стадиона в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU сообщало, что главный каток Перми, который находится возле Театра-Театра, проработал до 10 марта. За зиму его посетило 35 тысяч человек.
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