В Перми закрылся каток на стадионе «Трудовые резервы»

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Дождь не дал доработать ледовому объекту до вечера
Дождь не дал доработать ледовому объекту до вечера Фото:

Последний днем работы катка на стадионе «Трудовые резервы» в Перми стало 12 марта. При этом доработать до вечера ледовый объект не смог, помешала погода.

«Зимний сезон 2024/2025 подошел к концу. Дождь не дал доработать до вечера. До встречи в следующем зимнем сезоне», — сообщает администрация стадиона в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что главный каток Перми, который находится возле Театра-Театра, проработал до 10 марта. За зиму его посетило 35 тысяч человек.

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Последний днем работы катка на стадионе «Трудовые резервы» в Перми стало 12 марта. При этом доработать до вечера ледовый объект не смог, помешала погода. «Зимний сезон 2024/2025 подошел к концу. Дождь не дал доработать до вечера. До встречи в следующем зимнем сезоне», — сообщает администрация стадиона в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что главный каток Перми, который находится возле Театра-Театра, проработал до 10 марта. За зиму его посетило 35 тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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