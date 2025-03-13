Свердловский десантник вытащил срочников из плена украинских карателей под Суджей

Десантник, спасший срочников из плена ВСУ под Суджей, оказался свердловчанином
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Уралец спас земляков из плена ВСУ (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Десантник из Новой Ляли (Свердловская область), принимающий участие в специальной военной операции, освободил двух солдат-срочников, которые находились в заложниках у ВСУ под Суджей. Об этом URA.RU заявила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. В общей сложности свердловчане провели в плену противника семь месяцев, став очевидцами массовых расправ над контрактниками и гражданским населением.

«Житель Свердловской области сыграл важную роль в освобождении российских солдат срочной службы, попавших в плен. Он вышел на связь и сообщил радостную новость об освобождении двоих ребят, призванных из Дегтярска и Махнево. Эти военнослужащие оказались в плену после прорыва украинских сил через границу в Курском направлении. Всего в этом регионе находилось 14 срочников из Свердловской области. Благодаря совместным усилиям, включающим обмены и продвижение российских военных, все они были освобождены и теперь находятся в безопасности», — заявила омбудсмен.

Владимир и Егор были направлены из Екатеринбурга на службу в Курскую область. Они находились в приграничном поселке Свердликово, когда 6 августа 2024 года началось украинское вторжение. Вместе с коллегами по службе они участвовали в оборонительных действиях до тех пор, пока не исчерпался боекомплект. В результате интенсивных боевых действий со стороны противника группа была разбита. Срочники были вынуждены прятаться почти две недели в близлежащих населенных пунктах, пока в конечном итоге не были взяты в плен. Все ключевые сведения о специальной военной операции России на Украине с момента ее начала, — в отдельном сюжете URA.RU.

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Десантник из Новой Ляли (Свердловская область), принимающий участие в специальной военной операции, освободил двух солдат-срочников, которые находились в заложниках у ВСУ под Суджей. Об этом URA.RU заявила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. В общей сложности свердловчане провели в плену противника семь месяцев, став очевидцами массовых расправ над контрактниками и гражданским населением. «Житель Свердловской области сыграл важную роль в освобождении российских солдат срочной службы, попавших в плен. Он вышел на связь и сообщил радостную новость об освобождении двоих ребят, призванных из Дегтярска и Махнево. Эти военнослужащие оказались в плену после прорыва украинских сил через границу в Курском направлении. Всего в этом регионе находилось 14 срочников из Свердловской области. Благодаря совместным усилиям, включающим обмены и продвижение российских военных, все они были освобождены и теперь находятся в безопасности», — заявила омбудсмен. Владимир и Егор были направлены из Екатеринбурга на службу в Курскую область. Они находились в приграничном поселке Свердликово, когда 6 августа 2024 года началось украинское вторжение. Вместе с коллегами по службе они участвовали в оборонительных действиях до тех пор, пока не исчерпался боекомплект. В результате интенсивных боевых действий со стороны противника группа была разбита. Срочники были вынуждены прятаться почти две недели в близлежащих населенных пунктах, пока в конечном итоге не были взяты в плен. Все ключевые сведения о специальной военной операции России на Украине с момента ее начала, — в отдельном сюжете URA.RU.
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