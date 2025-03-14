Депутат Нилов: на «зарплаты домохозяек» могут претендовать мужчины

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Новое пособие от государства смогут получить в том числе и мужчины, которые занимаются домашним хозяйством
Новое пособие от государства смогут получить в том числе и мужчины, которые занимаются домашним хозяйством Фото:

Новый вид пособия о выплате пособий домохозяйкам, равных прожиточному минимуму, будет доступен также мужчинам. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Домохозяйки — это чаще всего женщины. Но это (новое пособие. — прим.) может распространяться и на мужчин», — рассказал Нилов. Его слова приводит RT. Он отметил, что законопроект, первоначально внесенный в правительство экс-лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в 2020 году, был переделан с учетом замечаний и установления новых критериев.

Депутат также подчеркнул, что новое пособие будет доступно не только женщинам, но и мужчинам, соответствующим определенным критериям. Нилов уточнил, что хотя домохозяйки чаще всего являются женщинами, пособие может быть распространено и на мужчин, аналогично отпуску по уходу за ребенком. Он также добавил, что срок выплаты пособия не будет влиять на страховой стаж, однако должен учитываться при назначении пенсии.

Ранее стало известно, что в РФ разработали законопроект о ежемесячных выплатах в размере прожиточного минимума для россиян, занимающихся домашним хозяйством. Выплата будет предназначена для тех, кто проживает в стране с семьей и занимается исключительно бытовыми обязанностями, включая приготовление пищи, стирку, уход за детьми и престарелыми.

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Новый вид пособия о выплате пособий домохозяйкам, равных прожиточному минимуму, будет доступен также мужчинам. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Домохозяйки — это чаще всего женщины. Но это (новое пособие. — прим.) может распространяться и на мужчин», — рассказал Нилов. Его слова приводит RT. Он отметил, что законопроект, первоначально внесенный в правительство экс-лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в 2020 году, был переделан с учетом замечаний и установления новых критериев. Депутат также подчеркнул, что новое пособие будет доступно не только женщинам, но и мужчинам, соответствующим определенным критериям. Нилов уточнил, что хотя домохозяйки чаще всего являются женщинами, пособие может быть распространено и на мужчин, аналогично отпуску по уходу за ребенком. Он также добавил, что срок выплаты пособия не будет влиять на страховой стаж, однако должен учитываться при назначении пенсии. Ранее стало известно, что в РФ разработали законопроект о ежемесячных выплатах в размере прожиточного минимума для россиян, занимающихся домашним хозяйством. Выплата будет предназначена для тех, кто проживает в стране с семьей и занимается исключительно бытовыми обязанностями, включая приготовление пищи, стирку, уход за детьми и престарелыми.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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