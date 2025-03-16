16 марта 2025

Мэр Челябинска Лошкин устроил разнос коммунальщикам из-за наледи

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Коммунальщики не везде убрали корку льда
Коммунальщики не везде убрали корку льда Фото:

Мэр Челябинска Алексей Лошкин отчитал руководителей сферы жилищно-коммунального хозяйства из-за несвоевременной уборки наледи. Он потребовал стимулировать работу управляющих организаций, передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания у главы города 

«Нужно добиваться от управляющих компаний своевременного устранения наледи. Если не помогают — используйте инструменты, которые есть у вас», — отметил Лошкин.

Из-за дождей и перепадов температуры на городских улицах образовалась корка льда. Синоптики обещают продолжение «температурных качелей», тем временем дорожники воспользовались потеплением и вывели спецтехнику для уборки путепроводов.

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Мэр Челябинска Алексей Лошкин отчитал руководителей сферы жилищно-коммунального хозяйства из-за несвоевременной уборки наледи. Он потребовал стимулировать работу управляющих организаций, передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания у главы города  «Нужно добиваться от управляющих компаний своевременного устранения наледи. Если не помогают — используйте инструменты, которые есть у вас», — отметил Лошкин. Из-за дождей и перепадов температуры на городских улицах образовалась корка льда. Синоптики обещают продолжение «температурных качелей», тем временем дорожники воспользовались потеплением и вывели спецтехнику для уборки путепроводов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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