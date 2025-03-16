Мэр Челябинска Лошкин устроил разнос коммунальщикам из-за наледи

Мэр Челябинска Алексей Лошкин отчитал руководителей сферы жилищно-коммунального хозяйства из-за несвоевременной уборки наледи. Он потребовал стимулировать работу управляющих организаций, передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания у главы города
«Нужно добиваться от управляющих компаний своевременного устранения наледи. Если не помогают — используйте инструменты, которые есть у вас», — отметил Лошкин.
Из-за дождей и перепадов температуры на городских улицах образовалась корка льда. Синоптики обещают продолжение «температурных качелей», тем временем дорожники воспользовались потеплением и вывели спецтехнику для уборки путепроводов.
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