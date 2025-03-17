Водителей в Москве попросили пересесть на общественный транспорт

В Москве водителей призвали пересесть на общественный транспорт из-за снегопада и возможного гололеда. С соответствующим призывом выступил Дептранс Москвы.
«В городе местами идет снег, на дорогах возможно образование гололедицы — будьте внимательны за рулем. Рекомендуем для поездок использовать городской транспорт», — говорится в сообщении официального telegram-канала Дептранса. Там добавили, что необходимо соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дороге, особенно вблизи пешеходных переходов и на мостах. Ситуационный центр и дорожные патрули круглосуточно следят за обстановкой.
В утренние часы на МКАД произошло два крупных ДТП. На 75-м километре столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавший — несовершеннолетний пассажир. Движение ограничено до двух полос. На 67-м километре произошло столкновение пяти машин, однако информацию о пострадавших пока не поступало, движение осуществляется по одной полосе.
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