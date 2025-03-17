Водителей в Москве попросили пересесть на общественный транспорт

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Водителей призвали быть осторожными за рулем
Водителей призвали быть осторожными за рулем Фото:

В Москве водителей призвали пересесть на общественный транспорт из-за снегопада и возможного гололеда. С соответствующим призывом выступил Дептранс Москвы.

«В городе местами идет снег, на дорогах возможно образование гололедицы — будьте внимательны за рулем. Рекомендуем для поездок использовать городской транспорт», — говорится в сообщении официального telegram-канала Дептранса. Там добавили, что необходимо соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дороге, особенно вблизи пешеходных переходов и на мостах. Ситуационный центр и дорожные патрули круглосуточно следят за обстановкой.

В утренние часы на МКАД произошло два крупных ДТП. На 75-м километре столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавший — несовершеннолетний пассажир. Движение ограничено до двух полос. На 67-м километре произошло столкновение пяти машин, однако информацию о пострадавших пока не поступало, движение осуществляется по одной полосе.

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В Москве водителей призвали пересесть на общественный транспорт из-за снегопада и возможного гололеда. С соответствующим призывом выступил Дептранс Москвы. «В городе местами идет снег, на дорогах возможно образование гололедицы — будьте внимательны за рулем. Рекомендуем для поездок использовать городской транспорт», — говорится в сообщении официального telegram-канала Дептранса. Там добавили, что необходимо соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дороге, особенно вблизи пешеходных переходов и на мостах. Ситуационный центр и дорожные патрули круглосуточно следят за обстановкой. В утренние часы на МКАД произошло два крупных ДТП. На 75-м километре столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавший — несовершеннолетний пассажир. Движение ограничено до двух полос. На 67-м километре произошло столкновение пяти машин, однако информацию о пострадавших пока не поступало, движение осуществляется по одной полосе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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