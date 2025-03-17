Кандидаты в челябинский парламент начали знакомить ЕР со стратегиями кампаний

17 марта 2025 в 16:30 Размер текста - 17 +

Планы кампаний «Единая Россия» ждет от своих кандидатов до 21 марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года В Челябинской области претенденты на мандаты заксобрания начали представлять «Единой России» планы своих избирательных кампаний. Этот процесс продлится до 21 марта, сообщили URA.RU источники в партийных кругах. «Потенциальные одномандатники, идущие на выборы при поддержке ЕР, совместно с политтехнологами, должны разработать стратегии своей борьбы за места в ЗСО. Затем их представляют предвыборному штабу, который возглавляет вице-губернатор Роман Воллерт. В случае необходимости в них вносятся корректировки», — пояснил инсайдер. В партии воздержались от комментариев. По информации URA.RU, кандидаты должны предоставить штабу оценки стартовых условий в округе, данные имеющихся планы будущих социологических исследований и, информацию о своей команды и тактике работы с электоратом. Также обязательна информация о предложениях, с которыми кандидат выйдет к избирателям, образцы агитационных материалов, сроки этапов кампании и данные о конкурентах. На выборах в областной парламент предстоит распределить 60 мандатов. Вся область разделена на 30 округов, и от каждого из этих округов будет избрано по одному депутату, который в заксобрании будет представлять именно эту территорию. Оставшиеся 30 мандатов будут распределены по партийному списку, то есть пропорционально количеству голосов избирателей, отданных за каждую из партий. Выдвижение кандидатов на праймериз ЕР проводится с 5 марта по 24 апреля. Само голосование пройдет с 19 по 25 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области претенденты на мандаты заксобрания начали представлять «Единой России» планы своих избирательных кампаний. Этот процесс продлится до 21 марта, сообщили URA.RU источники в партийных кругах. «Потенциальные одномандатники, идущие на выборы при поддержке ЕР, совместно с политтехнологами, должны разработать стратегии своей борьбы за места в ЗСО. Затем их представляют предвыборному штабу, который возглавляет вице-губернатор Роман Воллерт. В случае необходимости в них вносятся корректировки», — пояснил инсайдер. В партии воздержались от комментариев. По информации URA.RU, кандидаты должны предоставить штабу оценки стартовых условий в округе, данные имеющихся планы будущих социологических исследований и, информацию о своей команды и тактике работы с электоратом. Также обязательна информация о предложениях, с которыми кандидат выйдет к избирателям, образцы агитационных материалов, сроки этапов кампании и данные о конкурентах. На выборах в областной парламент предстоит распределить 60 мандатов. Вся область разделена на 30 округов, и от каждого из этих округов будет избрано по одному депутату, который в заксобрании будет представлять именно эту территорию. Оставшиеся 30 мандатов будут распределены по партийному списку, то есть пропорционально количеству голосов избирателей, отданных за каждую из партий. Выдвижение кандидатов на праймериз ЕР проводится с 5 марта по 24 апреля. Само голосование пройдет с 19 по 25 мая.