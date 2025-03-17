В Свердловской области избавятся от кондукторов

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Тенденция отказа от людского труда наметилась давно Фото:

Кондукторов в Свердловской области со временем заменят валидаторы. Такой прогноз озвучил замминистра транспорта Николай Моргунов в эфире ОТВ.

«Конечно же, победят валидаторы, но это произойдет не сейчас. Я думаю, это займет до 10 лет. Также у нас развивается единая биометрическая система: оплата улыбкой и лицом. Скоро можно будет просто зайти в транспорт, ничего не делать, а с твоего счета уже спишется определенная сумма. Либо в долг загонят», — сказал Моргунов.

По словам чиновника, кондукторов можно было бы задействовать в качестве контролеров. Такой подход применяют на межмуниципальном трамвайном маршруте Екатеринбург-Верхняя Пышма: в трамваях сразу стояли валидаторы, но собираемость платежей была невысокая, как только появились контролеры, доля пассажиров, которые не платят, сократилась с 30% до 7%.

Процесс увольнения кондукторов — во всяком случае в Екатеринбурге — проходит непросто. В январе сотрудники «Гортранса» возмущались.

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Кондукторов в Свердловской области со временем заменят валидаторы. Такой прогноз озвучил замминистра транспорта Николай Моргунов в эфире ОТВ. «Конечно же, победят валидаторы, но это произойдет не сейчас. Я думаю, это займет до 10 лет. Также у нас развивается единая биометрическая система: оплата улыбкой и лицом. Скоро можно будет просто зайти в транспорт, ничего не делать, а с твоего счета уже спишется определенная сумма. Либо в долг загонят», — сказал Моргунов. По словам чиновника, кондукторов можно было бы задействовать в качестве контролеров. Такой подход применяют на межмуниципальном трамвайном маршруте Екатеринбург-Верхняя Пышма: в трамваях сразу стояли валидаторы, но собираемость платежей была невысокая, как только появились контролеры, доля пассажиров, которые не платят, сократилась с 30% до 7%. Процесс увольнения кондукторов — во всяком случае в Екатеринбурге — проходит непросто. В январе сотрудники «Гортранса» возмущались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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