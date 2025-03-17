В Свердловской области избавятся от кондукторов

17 марта 2025 в 22:38 Размер текста - 17 +

Тенденция отказа от людского труда наметилась давно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Кондукторов в Свердловской области со временем заменят валидаторы. Такой прогноз озвучил замминистра транспорта Николай Моргунов в эфире ОТВ. «Конечно же, победят валидаторы, но это произойдет не сейчас. Я думаю, это займет до 10 лет. Также у нас развивается единая биометрическая система: оплата улыбкой и лицом. Скоро можно будет просто зайти в транспорт, ничего не делать, а с твоего счета уже спишется определенная сумма. Либо в долг загонят», — сказал Моргунов. По словам чиновника, кондукторов можно было бы задействовать в качестве контролеров. Такой подход применяют на межмуниципальном трамвайном маршруте Екатеринбург-Верхняя Пышма: в трамваях сразу стояли валидаторы, но собираемость платежей была невысокая, как только появились контролеры, доля пассажиров, которые не платят, сократилась с 30% до 7%. Процесс увольнения кондукторов — во всяком случае в Екатеринбурге — проходит непросто. В январе сотрудники «Гортранса» возмущались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кондукторов в Свердловской области со временем заменят валидаторы. Такой прогноз озвучил замминистра транспорта Николай Моргунов в эфире ОТВ. «Конечно же, победят валидаторы, но это произойдет не сейчас. Я думаю, это займет до 10 лет. Также у нас развивается единая биометрическая система: оплата улыбкой и лицом. Скоро можно будет просто зайти в транспорт, ничего не делать, а с твоего счета уже спишется определенная сумма. Либо в долг загонят», — сказал Моргунов. По словам чиновника, кондукторов можно было бы задействовать в качестве контролеров. Такой подход применяют на межмуниципальном трамвайном маршруте Екатеринбург-Верхняя Пышма: в трамваях сразу стояли валидаторы, но собираемость платежей была невысокая, как только появились контролеры, доля пассажиров, которые не платят, сократилась с 30% до 7%. Процесс увольнения кондукторов — во всяком случае в Екатеринбурге — проходит непросто. В январе сотрудники «Гортранса» возмущались.