В Свердловской области не хватает борцов с нелегальными мигрантами

В свердловской полиции некомплект сотрудников, которые занимаются вопросами миграции, составляет 12%. Цифру озвучил, выступая с годовым отчетом перед депутатами заксобрания, начальник областного штаба ГУ МВД, полковник Станислав Каргаев. Его слова передает корреспондент URA.RU.
«У нас некомплект по линии сотрудников по вопросам миграции составляет 12%. У меня дочь работает [в миграционном центре] на Сулимова (имеет ввиду, что не понаслышке знаком с кадровой проблемой в сфере, — прим. URA.RU). Она предана коллективу, готова помогать. Надо выходить в субботу — выйдет», — выступил Каргаев.
В своем докладе он озвучил и другие цифры. Так, в 2024-м в полиции было зарегистрировано 1,1 млн обращений, число преступников снизилось на 7,7%. По количеству преступлений регион занимает 10 месте в РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!