17 марта 2025

В Свердловской области не хватает борцов с нелегальными мигрантами

В Свердловской области некомплект борцов с нелегальными мигрантами составил 12%
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Кадровый вопрос остро стоит в полиции
Кадровый вопрос остро стоит в полиции Фото:

В свердловской полиции некомплект сотрудников, которые занимаются вопросами миграции, составляет 12%. Цифру озвучил, выступая с годовым отчетом перед депутатами заксобрания, начальник областного штаба ГУ МВД, полковник Станислав Каргаев. Его слова передает корреспондент URA.RU.

«У нас некомплект по линии сотрудников по вопросам миграции составляет 12%. У меня дочь работает [в миграционном центре] на Сулимова (имеет ввиду, что не понаслышке знаком с кадровой проблемой в сфере, — прим. URA.RU). Она предана коллективу, готова помогать. Надо выходить в субботу — выйдет», — выступил Каргаев.

В своем докладе он озвучил и другие цифры. Так, в 2024-м в полиции было зарегистрировано 1,1 млн обращений, число преступников снизилось на 7,7%. По количеству преступлений регион занимает 10 месте в РФ.

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В свердловской полиции некомплект сотрудников, которые занимаются вопросами миграции, составляет 12%. Цифру озвучил, выступая с годовым отчетом перед депутатами заксобрания, начальник областного штаба ГУ МВД, полковник Станислав Каргаев. Его слова передает корреспондент URA.RU. «У нас некомплект по линии сотрудников по вопросам миграции составляет 12%. У меня дочь работает [в миграционном центре] на Сулимова (имеет ввиду, что не понаслышке знаком с кадровой проблемой в сфере, — прим. URA.RU). Она предана коллективу, готова помогать. Надо выходить в субботу — выйдет», — выступил Каргаев. В своем докладе он озвучил и другие цифры. Так, в 2024-м в полиции было зарегистрировано 1,1 млн обращений, число преступников снизилось на 7,7%. По количеству преступлений регион занимает 10 месте в РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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