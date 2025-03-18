Мэр Екатеринбурга просит необычный подарок на день рождения, сделать его сможет каждый

Глава Екатеринбурга Орлов попросил помочь бойцам СВО в его день рождения
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Орлов вместо подарков предложил потратить деньги на бойцов СВО
Алексей Орлов вместо подарков предложил потратить деньги на бойцов СВО Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что лучшим подарком на его 58-летие (20 марта) будет перевод любой суммы на благотворительность, а точнее, поддержку бойцов СВО. Просьбу он опубликовал в своем telegram-канале.

«В год, объявленный президентом России Годом защитника Отечества, все собранные средства направим на помощь и поддержку защитников. Тех, кто отстаивает суверенитет и безопасность нашей страны», — написал Орлов, прикрепив QR-код, по которому через приложение мобильного банка можно сделать перевод. Сбор открыт через АНО «Сильный Урал».

Такие акции Орлов устраивает уже несколько лет. В 2023 году он просил помочь с приобретением оборудования для 354-го госпиталя Центрального военного округа, где лечатся раненые бойцы. А в 2024 году Орлов собирал деньги на исполнение мечты многодетной семьи Бобовых из поселка Совхозный. Александр и Ирина хотели легковозводимую баню, машину, чтобы возить детей в поликлинику, и компьютер.

QR-код, по которому можно перевести средства
QR-код, по которому можно перевести средства
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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что лучшим подарком на его 58-летие (20 марта) будет перевод любой суммы на благотворительность, а точнее, поддержку бойцов СВО. Просьбу он опубликовал в своем telegram-канале. «В год, объявленный президентом России Годом защитника Отечества, все собранные средства направим на помощь и поддержку защитников. Тех, кто отстаивает суверенитет и безопасность нашей страны», — написал Орлов, прикрепив QR-код, по которому через приложение мобильного банка можно сделать перевод. Сбор открыт через АНО «Сильный Урал». Такие акции Орлов устраивает уже несколько лет. В 2023 году он просил помочь с приобретением оборудования для 354-го госпиталя Центрального военного округа, где лечатся раненые бойцы. А в 2024 году Орлов собирал деньги на исполнение мечты многодетной семьи Бобовых из поселка Совхозный. Александр и Ирина хотели легковозводимую баню, машину, чтобы возить детей в поликлинику, и компьютер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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