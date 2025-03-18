Мэр Екатеринбурга просит необычный подарок на день рождения, сделать его сможет каждый

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что лучшим подарком на его 58-летие (20 марта) будет перевод любой суммы на благотворительность, а точнее, поддержку бойцов СВО. Просьбу он опубликовал в своем telegram-канале.
«В год, объявленный президентом России Годом защитника Отечества, все собранные средства направим на помощь и поддержку защитников. Тех, кто отстаивает суверенитет и безопасность нашей страны», — написал Орлов, прикрепив QR-код, по которому через приложение мобильного банка можно сделать перевод. Сбор открыт через АНО «Сильный Урал».
Такие акции Орлов устраивает уже несколько лет. В 2023 году он просил помочь с приобретением оборудования для 354-го госпиталя Центрального военного округа, где лечатся раненые бойцы. А в 2024 году Орлов собирал деньги на исполнение мечты многодетной семьи Бобовых из поселка Совхозный. Александр и Ирина хотели легковозводимую баню, машину, чтобы возить детей в поликлинику, и компьютер.
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