В Перми отберут самых красивых сотрудниц офисов для престижного конкурса

Международный конкурс красоты «Мисс Офис» объявил о кастинге в Перми. Сотрудницы офисов от 20 лет до 35 лет могут попробовать себя и получить шанс на участие в финале. А уже в Москве они смогут побороться за главный приз в три млн рублей.
«Кастинг „Мисс Офис“ состоит из нескольких этапов: визитка, творческий номер, награждение. Во время визитки участницам необходимо за короткое время рассказать о себе и своей работе. Творческий номер предусматривает демонстрацию талантов участниц. Это может быть что угодно: танец, стихотворение, песня, рисунок, стендап», — говорится на сайте конкурса.
Кастинг в Перми пройдет 12 апреля. На нем жюри выберет пять участниц, которые пройдут в финальное шоу. В 2024 году в конкурсе «Мисс Офис» принимали участие три представительницы Перми.
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