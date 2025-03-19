В Перми отберут самых красивых сотрудниц офисов для престижного конкурса

В Перми пройдет кастинг конкурса «Мисс Офис»
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Кастинг конкурса красоты состоится 12 апреля
Кастинг конкурса красоты состоится 12 апреля Фото:

Международный конкурс красоты «Мисс Офис» объявил о кастинге в Перми. Сотрудницы офисов от 20 лет до 35 лет могут попробовать себя и получить шанс на участие в финале. А уже в Москве они смогут побороться за главный приз в три млн рублей.

«Кастинг „Мисс Офис“ состоит из нескольких этапов: визитка, творческий номер, награждение. Во время визитки участницам необходимо за короткое время рассказать о себе и своей работе. Творческий номер предусматривает демонстрацию талантов участниц. Это может быть что угодно: танец, стихотворение, песня, рисунок, стендап», — говорится на сайте конкурса.

Кастинг в Перми пройдет 12 апреля. На нем жюри выберет пять участниц, которые пройдут в финальное шоу. В 2024 году в конкурсе «Мисс Офис» принимали участие три представительницы Перми. 

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Международный конкурс красоты «Мисс Офис» объявил о кастинге в Перми. Сотрудницы офисов от 20 лет до 35 лет могут попробовать себя и получить шанс на участие в финале. А уже в Москве они смогут побороться за главный приз в три млн рублей. «Кастинг „Мисс Офис“ состоит из нескольких этапов: визитка, творческий номер, награждение. Во время визитки участницам необходимо за короткое время рассказать о себе и своей работе. Творческий номер предусматривает демонстрацию талантов участниц. Это может быть что угодно: танец, стихотворение, песня, рисунок, стендап», — говорится на сайте конкурса. Кастинг в Перми пройдет 12 апреля. На нем жюри выберет пять участниц, которые пройдут в финальное шоу. В 2024 году в конкурсе «Мисс Офис» принимали участие три представительницы Перми. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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