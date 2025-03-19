Фура с грузом опрокинулась и перекрыла трассу Киров — Пермь. Фото

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Ограничено движение для всех видов транспорта в направлении Карагая и Перми
Ограничено движение для всех видов транспорта в направлении Карагая и Перми Фото:

На 1002-м километре трассы Кострома — Шарья — Киров — Пермь произошло ДТП с фурой. Грузовой автомобиль опрокинулся, заблокировав трассу для движения. Организован объезд через село Менделеево, сообщает региональная Госавтоинспекция.

«Временно ограниченно движение для всех видов транспорта на 1002 км автодороги Кострома — Шарья — Киров — Пермь в направлении села Карагай и Перми в связи с ДТП. Предварительно, около 19:40 часов водитель грузовика потерял контроль над управлением и допустил занос. В результате аварии фура опрокинулась, а груз рассыпался на проезжую часть», — сообщила пресс-служба ведомства.

В результате ДТП пострадавших нет. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фура опрокинулась, груз рассыпался по трассе
Фура опрокинулась, груз рассыпался по трассе
Фото:

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На 1002-м километре трассы Кострома — Шарья — Киров — Пермь произошло ДТП с фурой. Грузовой автомобиль опрокинулся, заблокировав трассу для движения. Организован объезд через село Менделеево, сообщает региональная Госавтоинспекция. «Временно ограниченно движение для всех видов транспорта на 1002 км автодороги Кострома — Шарья — Киров — Пермь в направлении села Карагай и Перми в связи с ДТП. Предварительно, около 19:40 часов водитель грузовика потерял контроль над управлением и допустил занос. В результате аварии фура опрокинулась, а груз рассыпался на проезжую часть», — сообщила пресс-служба ведомства. В результате ДТП пострадавших нет. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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