На 1002-м километре трассы Кострома — Шарья — Киров — Пермь произошло ДТП с фурой. Грузовой автомобиль опрокинулся, заблокировав трассу для движения. Организован объезд через село Менделеево, сообщает региональная Госавтоинспекция.
«Временно ограниченно движение для всех видов транспорта на 1002 км автодороги Кострома — Шарья — Киров — Пермь в направлении села Карагай и Перми в связи с ДТП. Предварительно, около 19:40 часов водитель грузовика потерял контроль над управлением и допустил занос. В результате аварии фура опрокинулась, а груз рассыпался на проезжую часть», — сообщила пресс-служба ведомства.
В результате ДТП пострадавших нет. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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