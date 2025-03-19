В Нижней Туре (Свердловская область) водитель сбил школьника, который решил покататься с младшей сестрой на подаренном родителями электросамокате. Удар был такой силы, что 14-летний мальчик перелетел через машину, поделились в свердловской Госавтоинспекции.
«Инцидент произошел на пересечении улиц Строителей и Рыболовной. Подросток, находясь за рулем электросамоката мощностью 500 Вт, нарушил ПДД, двигаясь по тротуару, где не должен был находиться на мототехнике. Кроме того, на детях отсутствовали шлемы и защитная экипировка. В результате столкновения пострадали оба ребенка, с травмами были доставлены в больницу», — рассказали в пресс-службе.
Сотрудники ДПС выяснили, что мальчик управлял электросамокатом без прав категории «М», они выдаются с 16 лет. За это мать оштрафовали на 30 тысяч рублей и передали дело семьи в отдел по делам несовершеннолетних. «Кроме того, планируется проведение комиссионного обследования школы, где учится подросток, на предмет качества обучения правилам безопасного поведения на дорогах», — уточнили в ведомстве.
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