19 марта 2025

В Свердловской области школьник на электросамокате попал в ДТП и перелетел через машину. Видео

В Нижней Туре водитель сбил двух детей на электросамокате
© Служба новостей «URA.RU»
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Парню подарили мощный электросамокат, для которого нужны права (архивное фото)
Парню подарили мощный электросамокат, для которого нужны права (архивное фото) Фото:

В Нижней Туре (Свердловская область) водитель сбил школьника, который решил покататься с младшей сестрой на подаренном родителями электросамокате. Удар был такой силы, что 14-летний мальчик перелетел через машину, поделились в свердловской Госавтоинспекции.

«Инцидент произошел на пересечении улиц Строителей и Рыболовной. Подросток, находясь за рулем электросамоката мощностью 500 Вт, нарушил ПДД, двигаясь по тротуару, где не должен был находиться на мототехнике. Кроме того, на детях отсутствовали шлемы и защитная экипировка. В результате столкновения пострадали оба ребенка, с травмами были доставлены в больницу», — рассказали в пресс-службе.

Сотрудники ДПС выяснили, что мальчик управлял электросамокатом без прав категории «М», они выдаются с 16 лет. За это мать оштрафовали на 30 тысяч рублей и передали дело семьи в отдел по делам несовершеннолетних. «Кроме того, планируется проведение комиссионного обследования школы, где учится подросток, на предмет качества обучения правилам безопасного поведения на дорогах», — уточнили в ведомстве.

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В Нижней Туре (Свердловская область) водитель сбил школьника, который решил покататься с младшей сестрой на подаренном родителями электросамокате. Удар был такой силы, что 14-летний мальчик перелетел через машину, поделились в свердловской Госавтоинспекции . «Инцидент произошел на пересечении улиц Строителей и Рыболовной. Подросток, находясь за рулем электросамоката мощностью 500 Вт, нарушил ПДД, двигаясь по тротуару, где не должен был находиться на мототехнике. Кроме того, на детях отсутствовали шлемы и защитная экипировка. В результате столкновения пострадали оба ребенка, с травмами были доставлены в больницу», — рассказали в пресс-службе. Сотрудники ДПС выяснили, что мальчик управлял электросамокатом без прав категории «М», они выдаются с 16 лет. За это мать оштрафовали на 30 тысяч рублей и передали дело семьи в отдел по делам несовершеннолетних. «Кроме того, планируется проведение комиссионного обследования школы, где учится подросток, на предмет качества обучения правилам безопасного поведения на дорогах», — уточнили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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