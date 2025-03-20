Один российский истребитель Су-35С способен противостоять ВВС США. Это, вероятно, самый передовой самолет в российской инженерии, заметил военный журнал 19fortyfive.
«Грозный многоцелевой истребитель Су-35С , может стать вершиной российской аэрокосмической инженерии. Он, пожалуй, самый передовой истребитель 4-го поколения в российских ВВС и имеет имеет все необходимое для борьбы с ВВС США», — пишет портал 19FortyFive.
В публикации указано, что истребитель участвует во многих современных конфликтах, включая Украину. Самолет показал эффективность как в миссиях воздух-воздух, так и воздух-земля, добившись многочисленных побед и обеспечив решающую поддержку наземных операций России.
По сообщению российского военного пилота с позывным «Воевода», пилотировавшего истребитель Су-35С, самолетом был установлен новый мировой рекорд по дальности поражения воздушной цели. Он успешно сбил украинский истребитель МиГ-29 на дистанции 213 километров.
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