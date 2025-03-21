Рубашку заметили на женском форуме
В пермском «Доме Молодежи» на форуме «ПредприниМАТЬ» заметили розовую рубашку с фотографией губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Автор мерча пожелал остаться неизвестным.
«Это задумка руководителя пермского отделения „Опоры России“ Ирины Южаниновой», — сообщили URA.RU организаторы форума. Сама Южанинова свое авторство не подтвердила и на звонки корреспондента агентства не ответила.
Также есть и другие версии происхождения рубашки с изображением губернатора. По одной из них идея принадлежит пермскому бизнесмену, по другой — это просто креативное оформление фотозоны.
Кто стал дизайнером рубашки, неизвестно
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