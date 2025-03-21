В Перми появился мерч с губернатором Махониным. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Рубашку заметили на женском форуме
Рубашку заметили на женском форуме Фото:

В пермском «Доме Молодежи» на форуме «ПредприниМАТЬ» заметили розовую рубашку с фотографией губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Автор мерча пожелал остаться неизвестным.

«Это задумка руководителя пермского отделения „Опоры России“ Ирины Южаниновой», — сообщили URA.RU организаторы форума. Сама Южанинова свое авторство не подтвердила и на звонки корреспондента агентства не ответила.

Также есть и другие версии происхождения рубашки с изображением губернатора. По одной из них идея принадлежит пермскому бизнесмену, по другой — это просто креативное оформление фотозоны.

Кто стал дизайнером рубашки, неизвестно
Кто стал дизайнером рубашки, неизвестно
Фото:

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В пермском «Доме Молодежи» на форуме «ПредприниМАТЬ» заметили розовую рубашку с фотографией губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Автор мерча пожелал остаться неизвестным. «Это задумка руководителя пермского отделения „Опоры России“ Ирины Южаниновой», — сообщили URA.RU организаторы форума. Сама Южанинова свое авторство не подтвердила и на звонки корреспондента агентства не ответила. Также есть и другие версии происхождения рубашки с изображением губернатора. По одной из них идея принадлежит пермскому бизнесмену, по другой — это просто креативное оформление фотозоны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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