В Троицком районе Челябинской области выставили на продажу ВАЗ 2107 за 5,5 млн рублей. Легковой автомобиль 2007 года продается после ДТП. Соответствующая информация опубликована на интернет-доске объявлений.
«ВАЗ (LADA) 2107, цвет зеленый, владельцев по ПТС двое. Состояние автомобиля — битый. Цена 5 555 555 рублей», — уточняется на сайте «Авито».
Также автор объявления указал, что «Жигули» находятся в поселке Черноречье в Троицком районе. Вероятней всего, что владелец обозначил на доске объявлений произвольную сумму для транспортного средства. При этом степень повреждений авто не уточняется, а значит цена может быть договорной.
Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске продают ржавый ЗИЛ-115 за 3,8 миллиона рублей. Советский автомобиль предложили ценителям старинной техники под реставрацию.
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