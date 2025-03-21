21 марта 2025

Челябинцам предложили разбитые «Жигули» за 5,5 миллиона рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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«Жигули» предлагают купить под разбор Фото:

В Троицком районе Челябинской области выставили на продажу ВАЗ 2107 за 5,5 млн рублей. Легковой автомобиль 2007 года продается после ДТП. Соответствующая информация опубликована на интернет-доске объявлений.

«ВАЗ (LADA) 2107, цвет зеленый, владельцев по ПТС двое. Состояние автомобиля — битый. Цена 5 555 555 рублей», — уточняется на сайте «Авито».

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Также автор объявления указал, что «Жигули» находятся в поселке Черноречье в Троицком районе. Вероятней всего, что владелец обозначил на доске объявлений произвольную сумму для транспортного средства. При этом степень повреждений авто не уточняется, а значит цена может быть договорной.

Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске продают ржавый ЗИЛ-115 за 3,8 миллиона рублей. Советский автомобиль предложили ценителям старинной техники под реставрацию.

«Жигули» находятся в Кособродском сельском поселении
«Жигули» находятся в Кособродском сельском поселении

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В Троицком районе Челябинской области выставили на продажу ВАЗ 2107 за 5,5 млн рублей. Легковой автомобиль 2007 года продается после ДТП. Соответствующая информация опубликована на интернет-доске объявлений. «ВАЗ (LADA) 2107, цвет зеленый, владельцев по ПТС двое. Состояние автомобиля — битый. Цена 5 555 555 рублей», — уточняется на сайте «Авито». Также автор объявления указал, что «Жигули» находятся в поселке Черноречье в Троицком районе. Вероятней всего, что владелец обозначил на доске объявлений произвольную сумму для транспортного средства. При этом степень повреждений авто не уточняется, а значит цена может быть договорной. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске продают ржавый ЗИЛ-115 за 3,8 миллиона рублей. Советский автомобиль предложили ценителям старинной техники под реставрацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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