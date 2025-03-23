В Екатеринбурге стоматолог отдала сокровища и 9 млн жуликам

24 марта 2025 в 11:31 Размер текста - 17 +

Женщина заложила драгоценности в ломбард и выручку вместе с накоплениями перечислила аферистам (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Екатеринбурге стоматолог заложила все свои драгоценности и отдала девять миллионов рублей аферистам. Они припугнули медика уголовным делом за спонсорство Украины, рассказал URA.RU источник. «Женщине звонили незнакомцы и по очереди представлялись то сотрудниками ФСБ, то Росфинмониторинга. Заявили, что на ее имя оформлен крупный кредит, и ей грозит уголовка за пособничество Украине. Она испугалась и стала выполнять все указания неизвестных», — объяснил собеседник агентства. Врач перечислила на счета аферистов все свои накопления в рублях и валюте, а также заложила драгоценности. Когда ей не удавалось попасть в ломбард или обменник, жулики вызывали стоматологу такси, и возили по адресам. Все это время она была уверена, что помогает ФСБ в борьбе с врагами. Глаза на происходящее ей открыл знакомый, которому проговорилась женщина. В УМВД России по Екатеринбургу сообщили, что заявление потерпевшей зарегистрировано в отдел полиции № 4. По факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». «Стоит отметить, что мошенники постоянно меняют способы обмана граждан. При этом хотелось бы подчеркнуть, что при всей изощренности аферистов противодействовать им можно с помощью самых простых правил. А именно, не разговаривать с незнакомцами по телефону и не сообщать никаких персональных данных. А также не переводить и не передавать деньги и перепроверять всю поступающую по телефону информацию лично», — прокомментировали ситуацию в пресс-группе и подчеркнули, что полиция постоянно информирует население о видах и способах мошенничества. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге стоматолог заложила все свои драгоценности и отдала девять миллионов рублей аферистам. Они припугнули медика уголовным делом за спонсорство Украины, рассказал URA.RU источник. «Женщине звонили незнакомцы и по очереди представлялись то сотрудниками ФСБ, то Росфинмониторинга. Заявили, что на ее имя оформлен крупный кредит, и ей грозит уголовка за пособничество Украине. Она испугалась и стала выполнять все указания неизвестных», — объяснил собеседник агентства. Врач перечислила на счета аферистов все свои накопления в рублях и валюте, а также заложила драгоценности. Когда ей не удавалось попасть в ломбард или обменник, жулики вызывали стоматологу такси, и возили по адресам. Все это время она была уверена, что помогает ФСБ в борьбе с врагами. Глаза на происходящее ей открыл знакомый, которому проговорилась женщина. В УМВД России по Екатеринбургу сообщили, что заявление потерпевшей зарегистрировано в отдел полиции № 4. По факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». «Стоит отметить, что мошенники постоянно меняют способы обмана граждан. При этом хотелось бы подчеркнуть, что при всей изощренности аферистов противодействовать им можно с помощью самых простых правил. А именно, не разговаривать с незнакомцами по телефону и не сообщать никаких персональных данных. А также не переводить и не передавать деньги и перепроверять всю поступающую по телефону информацию лично», — прокомментировали ситуацию в пресс-группе и подчеркнули, что полиция постоянно информирует население о видах и способах мошенничества.