Соратник свердловского экс-вора в законе Трофы разворачивает войну за активы

24 марта 2025 в 13:15 Размер текста - 17 +

Александр Стеценко возвращается в Екатеринбург Фото: Александр Кулаковский © URA.RU С возвращением в Екатеринбург криминальный авторитет Александр Стеценко (Философ) — экс-соратник бывшего вора в законе Андрея Трофимова (Трофы) — начнет борьбу за контроль над своими бывшими предприятиями. Об этом URA.RU сообщил источник из окружения Философа. «Философ возвращается из Грузии. Он намерен вернуть утраченные активы. Некоторые из них находятся в других регионах. В ближайшее время может начаться передел сфер влияния. Философ не зависит от других группировок, поэтому для них представляет реальную опасность», — сказал собеседник агентства. В распоряжении URA.RU не оказалось контактов Стеценко. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться. Философ родом из Крыма. В 2010-м он вышел из мест лишения свободы, отбыв наказание за применение насилия и незаконный оборот наркотиков. После этого его «выдавили» с территории РФ, и он вернулся в Крым (на тот момент еще украинский). Там, по слухам, он собирал бойцов для рэкета и крышевания бизнесменов. Тогда Философ находился под пристальным вниманием правоохранительных органов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С возвращением в Екатеринбург криминальный авторитет Александр Стеценко (Философ) — экс-соратник бывшего вора в законе Андрея Трофимова (Трофы) — начнет борьбу за контроль над своими бывшими предприятиями. Об этом URA.RU сообщил источник из окружения Философа. «Философ возвращается из Грузии. Он намерен вернуть утраченные активы. Некоторые из них находятся в других регионах. В ближайшее время может начаться передел сфер влияния. Философ не зависит от других группировок, поэтому для них представляет реальную опасность», — сказал собеседник агентства. В распоряжении URA.RU не оказалось контактов Стеценко. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться. Философ родом из Крыма. В 2010-м он вышел из мест лишения свободы, отбыв наказание за применение насилия и незаконный оборот наркотиков. После этого его «выдавили» с территории РФ, и он вернулся в Крым (на тот момент еще украинский). Там, по слухам, он собирал бойцов для рэкета и крышевания бизнесменов. Тогда Философ находился под пристальным вниманием правоохранительных органов.