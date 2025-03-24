Соратник свердловского экс-вора в законе Трофы разворачивает войну за активы

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Александр Стеценко возвращается в Екатеринбург Фото:

С возвращением в Екатеринбург криминальный авторитет Александр Стеценко (Философ) — экс-соратник бывшего вора в законе Андрея Трофимова (Трофы) — начнет борьбу за контроль над своими бывшими предприятиями. Об этом URA.RU сообщил источник из окружения Философа.

«Философ возвращается из Грузии. Он намерен вернуть утраченные активы. Некоторые из них находятся в других регионах. В ближайшее время может начаться передел сфер влияния. Философ не зависит от других группировок, поэтому для них представляет реальную опасность», — сказал собеседник агентства.

В распоряжении URA.RU не оказалось контактов Стеценко. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться.

Философ родом из Крыма. В 2010-м он вышел из мест лишения свободы, отбыв наказание за применение насилия и незаконный оборот наркотиков. После этого его «выдавили» с территории РФ, и он вернулся в Крым (на тот момент еще украинский). Там, по слухам, он собирал бойцов для рэкета и крышевания бизнесменов. Тогда Философ находился под пристальным вниманием правоохранительных органов.

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С возвращением в Екатеринбург криминальный авторитет Александр Стеценко (Философ) — экс-соратник бывшего вора в законе Андрея Трофимова (Трофы) — начнет борьбу за контроль над своими бывшими предприятиями. Об этом URA.RU сообщил источник из окружения Философа. «Философ возвращается из Грузии. Он намерен вернуть утраченные активы. Некоторые из них находятся в других регионах. В ближайшее время может начаться передел сфер влияния. Философ не зависит от других группировок, поэтому для них представляет реальную опасность», — сказал собеседник агентства. В распоряжении URA.RU не оказалось контактов Стеценко. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться. Философ родом из Крыма. В 2010-м он вышел из мест лишения свободы, отбыв наказание за применение насилия и незаконный оборот наркотиков. После этого его «выдавили» с территории РФ, и он вернулся в Крым (на тот момент еще украинский). Там, по слухам, он собирал бойцов для рэкета и крышевания бизнесменов. Тогда Философ находился под пристальным вниманием правоохранительных органов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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