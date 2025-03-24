В Нижнем Тагиле из горящей квартиры вытащили 17 детей, есть пострадавший. Фото, видео

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На месте работали 26 спасателей (архивное фото)
На месте работали 26 спасателей (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) загорелась квартира. Из дома спасатели вытащили 17 детей и 20 жильцов. Пострадал хозяин жилища, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«На 20 „квадратах“ загорелась комната на втором этаже пятиэтажки. Огнеборцы при помощи спасустройств спасли 37 человек, 17 из них — дети. Самостоятельно из здания эвакуировались 36 человек, в том числе 15 детей. Пострадал хозяин горевшей квартиры», — передает telegram-канал ведомства.

На месте происшествия было задействовано 26 специалистов и шесть единиц технического оборудования. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Сотрудники МЧС вытащили 37 человек из горящего дома
Сотрудники МЧС вытащили 37 человек из горящего дома
Фото:
Пожар был на площади 20 квадратных метров
Пожар был на площади 20 квадратных метров
Фото:

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) загорелась квартира. Из дома спасатели вытащили 17 детей и 20 жильцов. Пострадал хозяин жилища, сообщили в пресс-службе МЧС России. «На 20 „квадратах“ загорелась комната на втором этаже пятиэтажки. Огнеборцы при помощи спасустройств спасли 37 человек, 17 из них — дети. Самостоятельно из здания эвакуировались 36 человек, в том числе 15 детей. Пострадал хозяин горевшей квартиры», — передает telegram-канал ведомства. На месте происшествия было задействовано 26 специалистов и шесть единиц технического оборудования. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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