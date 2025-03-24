В Пермском крае резко упали показатели вводимого жилья

Пермский край занял 30-е место в стране по вводу квадратных метров жилья в расчете на одного жителя. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга РИА «Новости» за 2024 год.
«Пермский край: 0,71 квадратный метр на человека. 30 место среди субъектов РФ в 2024 году. Объем вводимого жилья составил 1784 тысяч квадратных метров, что ни же на 9% показателя предыдущего года», — сообщается в исследовании.
По сравнению с 2023 годом, Пермский край в рейтинге опустился с 21 места на девять пунктов. В 2024 году больше всего жилья в пересчете на одного жителя введено в Ленинградской области. Менее всего — в Магаданской области. В новых регионах России исследование не проводилось.
Ранее URA.RU сообщало, что Пермский край занял 35 место в рейтинге российских регионов по качеству жизни в 2024 году. Такие данные содержатся в исследовании РИА «Новости». Таким образом, Прикамье улучшило свои показатели по сравнению с 2023 годом на три пункта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!