24 марта 2025

В Пермском крае резко упали показатели вводимого жилья

РИА «Новости»: Пермский край занял 30 место по вводу жилья в расчете на человека
© Служба новостей «URA.RU»
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В 2023 Пермский край занял 21 место по вводу жилья
В 2023 Пермский край занял 21 место по вводу жилья Фото:

Пермский край занял 30-е место в стране по вводу квадратных метров жилья в расчете на одного жителя. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга РИА «Новости» за 2024 год.

«Пермский край: 0,71 квадратный метр на человека. 30 место среди субъектов РФ в 2024 году. Объем вводимого жилья составил 1784 тысяч квадратных метров, что ни же на 9% показателя предыдущего года», — сообщается в исследовании.

По сравнению с 2023 годом, Пермский край в рейтинге опустился с 21 места на девять пунктов. В 2024 году больше всего жилья в пересчете на одного жителя введено в Ленинградской области. Менее всего — в Магаданской области. В новых регионах России исследование не проводилось.

Ранее URA.RU сообщало, что Пермский край занял 35 место в рейтинге российских регионов по качеству жизни в 2024 году. Такие данные содержатся в исследовании РИА «Новости». Таким образом, Прикамье улучшило свои показатели по сравнению с 2023 годом на три пункта.

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Пермский край занял 30-е место в стране по вводу квадратных метров жилья в расчете на одного жителя. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга РИА «Новости» за 2024 год. «Пермский край: 0,71 квадратный метр на человека. 30 место среди субъектов РФ в 2024 году. Объем вводимого жилья составил 1784 тысяч квадратных метров, что ни же на 9% показателя предыдущего года», — сообщается в исследовании. По сравнению с 2023 годом, Пермский край в рейтинге опустился с 21 места на девять пунктов. В 2024 году больше всего жилья в пересчете на одного жителя введено в Ленинградской области. Менее всего — в Магаданской области. В новых регионах России исследование не проводилось. Ранее URA.RU сообщало, что Пермский край занял 35 место в рейтинге российских регионов по качеству жизни в 2024 году. Такие данные содержатся в исследовании РИА «Новости». Таким образом, Прикамье улучшило свои показатели по сравнению с 2023 годом на три пункта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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