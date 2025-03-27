Новый свердловский губернатор Паслер попрощался с оренбуржцами

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер попрощался с оренбуржцами и поблагодарил их за командную работу в течение шести лет. В личном telegram-канале он отметил основные достижения управления, такие как перезапуск экономики региона, сохранение предприятий и привлечение крупных инвесторов.
«Уважаемые оренбуржцы! С 2019 года я вместе с вами работал на благо региона. Эти шесть лет — значимый этап в моей жизни, который, безусловно, дал мне многое: огромный опыт, силы для решения важных задач, вашу поддержку», — написал Паслер.
Губернатор добавил, что вместе с оренбуржцами ему удалось справиться с рядом серьезных вызовов: пандемия, проведение спецоперации и паводок. «Во всех сложных ситуациях я убеждался, что оренбургский характер — это мощь», — подчеркнул и выразил гордость за возможность поработать в Оренбурге.
Президент РФ Владимир Путин предложил Паслеру возглавить Свердловскую область вечером 26 марта. Половине членов областного правительства новый губернатор уже знаком. В 2012—2016 годы Паслер был председателем правительства. В политику он пришел в 2008 году, став областным депутатом. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
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