Как отличается зарплата главных тренеров и игроков ХК «Трактор» и «Адмирал»

Годовая зарплата главных тренеров и игроков ХК «Трактор» и ХК «Адмирал» в сезоне 2024/2025 разительно отличается. Об этом можно судить по опубликованному изданием «Спорт-Экспресс» рейтингу их доходов.
Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру в сезоне 2024/2025 на шестом месте по размеру зарплаты среди его коллег из других тренеров команд КХЛ. Как уточняет «Спорт-Экспресс», он зарабатывает 60 миллионов рублей в год. На первом же месте — главный тренер ЦСКА Илья Воробьев с доходом 90 миллионов рублей в год. Что же касается ХК «Адмирал», с которым «Трактор» встречается сегодня в первом раунде плей-офф, то главный тренер Леонид Тамбиев получает за год только 26 миллионов рублей.
Ранее издание сообщало и о самых высоких зарплатах игроков в КХЛ. Самая высокая среди «трактористов» — у Андрея Светлакова — 70 миллионов рублей в год. На втором месте — нападающий Владимир Ткачев с 65 миллионами. Третий — защитник Артем Блажиевский (50 миллионов).
В ХК «Адмирал» самый высокооплачиваемый — защитник Либор Шулак с доходом 60 миллионов в год. На втором месте — Степан Старков (40 миллионов). На третьем — нападающий Джек Родуолд (35 миллионов).
В целом «Трактор» тратит на зарплаты игроков 820 миллионов рублей в год, а «Адмирал» — только 583. Впрочем, разница в зарплатах не всегда со 100-процентной гарантией определяет результат. Очень многое зависит от мотивации игроков, нацеленность на результат, готовность бороться за победу до конца и таланта главного наставника команды.
Сегодня в Челябинске в 19 часов по местному времени пройдет первый матч серии между «Трактором» и «Адмиралом».
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