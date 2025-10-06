Мэрия Озерска отреагировала на повышение цен бензина в городе

Некоторые владельцы автозаправок в Озерске (Челябинская область) рискуют попасть под санкции: администрация направила обращение в УФАС из-за ценовой политики. Об этом в социальных сетях сообщил глава Озерского округа Сергей Гергенрейдер.
«Администрация округа направила в УФАС обращение в отношении некоторых владельцев АЗС в связи с неправомерной ценовой политикой на рынке топлива в Озерске», — сообщил Гергенрейдер в своем Telegram-канале. Уточнять недобросовестных поставщиков он не стал.
Реакция властей округа весьма показательна: совсем недавно жители заявили о резком росте цен на бензин. За литр АИ-95 на некоторых заправках они отдавали около 71 рубля.
Ситуация усложняется еще и тем, что на некоторых автозаправках ввели ограничения. На один автомобиль приходится не более 15 литров бензина. Подобные ограничения были введены и в Свердловской области.
