Электросамокатчик в Магнитогорске травмировал девушку и скрылся с места аварии

В Магнитогорске (Челябинская область) электросамокатчик травмировал девушку, после чего скрылся с места происшествия. Инцидентом заинтересовались в следственном комитете.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья граждан)», — сообщили URA.RU в пресс-службе следкома области. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел возле одного из домов по проспекту Карла Маркса. Девушка шла по тротуару, когда в нее врезался самокатчик. После происшествия он скрылся с места ЧП. Девушке же вызвали скорую помощь.

