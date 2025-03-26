26 марта 2025

Пермские экоактивисты выступили против шаропада в крупном торговом центре. Видео

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С потолка полетят 10 тысяч воздушных шариков
С потолка полетят 10 тысяч воздушных шариков Фото:

29 марта в крупном пермском ТЦ планируется проведение масштабного шаропада. 10 тысяч воздушных шаров полетят с потолка в честь дня рождения парка развлечений, который располагается в торговом центре. Однако экологическое сообщество города резко осудило эту затею.

«Я думал, что мусорить намеренно в таких масштабах уже перестали, а оказывается, нет. И такое действо после официальных рекомендаций губернатора Пермского края об отказе от шаров в учреждениях», — пишет ИА «Текст» со ссылкой на экоактивиста Андрея Привалова. 

По словам экоактивистов, воздушные шары не разлагаются десятилетиями, распадаются на мелкие частицы. А также представляют опасность для животных и природы.

Общественники второй год выступают против мероприятия, но оно все равно проходит. В 2024 году организаторы оправдали это тем, что шары уже закуплены и отмена акции не сможет решить проблему. 

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29 марта в крупном пермском ТЦ планируется проведение масштабного шаропада. 10 тысяч воздушных шаров полетят с потолка в честь дня рождения парка развлечений, который располагается в торговом центре. Однако экологическое сообщество города резко осудило эту затею. «Я думал, что мусорить намеренно в таких масштабах уже перестали, а оказывается, нет. И такое действо после официальных рекомендаций губернатора Пермского края об отказе от шаров в учреждениях», — пишет ИА «Текст» со ссылкой на экоактивиста Андрея Привалова.  По словам экоактивистов, воздушные шары не разлагаются десятилетиями, распадаются на мелкие частицы. А также представляют опасность для животных и природы. Общественники второй год выступают против мероприятия, но оно все равно проходит. В 2024 году организаторы оправдали это тем, что шары уже закуплены и отмена акции не сможет решить проблему. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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