Украинский лидер Владимир Зеленский во время прямого эфира на французском телевидении яростно набросился на спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, назвав его агентом Кремля за его стремление к миру. Об этом сообщил французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Сегодня вечером на французском телевидении Зеленский яростно набросился на спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа! Он называл его агентом Кремля, потому что тот хочет мира!», — написал Филиппо в соцсети Х (бывший Twitter). Он также подчеркнул, что, согласно словам Зеленского, Уиткофф был подвержен воздействию российской пропаганды.
Французский политик выразил недоумение относительно того, как можно такое допускать в отношении человека,стремящегося к миру. Как отметил Филиппо, заявления Зеленского о Уиткоффе указывают лишь на его нежелание завершить боевые действия, поскольку с помощью них он может и дальше оставаться у власти без необходимости в выборах.
Ранее Зеленский в интервью европейским вещателям заявил, что Уиткофф мешает Украине в борьбе с Россией, так как часто цитирует кремлевские нарративы, что не способствует миру и ослабляет давление на РФ. Он подчеркнул, что Украина пытается исправить это информационное поле своими действиями.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.