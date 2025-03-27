В ЕС рассказали, как Зеленский набросился на Уиткоффа из-за России

Политик Филиппо: Зеленский назвал Уиткоффа агентом Кремля, так как он хочет мира
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Слова Зеленского об Уиткоффе говорят об его нежелании завершить конфликт, заявил Филиппо
Слова Зеленского об Уиткоффе говорят об его нежелании завершить конфликт, заявил Филиппо Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский во время прямого эфира на французском телевидении яростно набросился на спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, назвав его агентом Кремля за его стремление к миру. Об этом сообщил французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Сегодня вечером на французском телевидении Зеленский яростно набросился на спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа! Он называл его агентом Кремля, потому что тот хочет мира!», — написал Филиппо в соцсети Х (бывший Twitter). Он также подчеркнул, что, согласно словам Зеленского, Уиткофф был подвержен воздействию российской пропаганды.

Французский политик выразил недоумение относительно того, как можно такое допускать в отношении человека,стремящегося к миру. Как отметил Филиппо, заявления Зеленского о Уиткоффе указывают лишь на его нежелание завершить боевые действия, поскольку с помощью них он может и дальше оставаться у власти без необходимости в выборах.

Ранее Зеленский в интервью европейским вещателям заявил, что Уиткофф мешает Украине в борьбе с Россией, так как часто цитирует кремлевские нарративы, что не способствует миру и ослабляет давление на РФ. Он подчеркнул, что Украина пытается исправить это информационное поле своими действиями.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинский лидер Владимир Зеленский во время прямого эфира на французском телевидении яростно набросился на спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, назвав его агентом Кремля за его стремление к миру. Об этом сообщил французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Сегодня вечером на французском телевидении Зеленский яростно набросился на спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа! Он называл его агентом Кремля, потому что тот хочет мира!», — написал Филиппо в соцсети Х (бывший Twitter). Он также подчеркнул, что, согласно словам Зеленского, Уиткофф был подвержен воздействию российской пропаганды. Французский политик выразил недоумение относительно того, как можно такое допускать в отношении человека,стремящегося к миру. Как отметил Филиппо, заявления Зеленского о Уиткоффе указывают лишь на его нежелание завершить боевые действия, поскольку с помощью них он может и дальше оставаться у власти без необходимости в выборах. Ранее Зеленский в интервью европейским вещателям заявил, что Уиткофф мешает Украине в борьбе с Россией, так как часто цитирует кремлевские нарративы, что не способствует миру и ослабляет давление на РФ. Он подчеркнул, что Украина пытается исправить это информационное поле своими действиями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...