В ГАИ назвали виновника ДТП в Екатеринбурге, где машина снесла толпу

Виновником ДТП в Екатеринбурге, где иномарка снесла толпу, оказался водитель BMW
© Служба новостей «URA.RU»
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Авария случилась в 17:10 на улице Технической
Авария случилась в 17:10 на улице Технической Фото:

Виновником жуткого ДТП в Екатеринбурге, где иномарка Chery Arrizo после столкновения въехала в толпу пешеходов возле остановки, оказался второй участник аварии — водитель BMW. Автомобилист на немецкой машине создал помеху, развернувшись в неположенном месте, рассказали в Госавтоинспекции.

«Водитель автомобиля марки BMW при проезде перекрестка улицы Технической и проезда Теплоходный, в нарушение требований дорожного знака 4.1.1 ПДД „Движение прямо“, совершил разворот, создав помеху движущемуся навстречу автомобилю Chery, и допустил с ним столкновение», — пояснили в ведомстве. Обоим водителям по 30 лет.

В результате аварии четыре пешехода и водитель Chery осмотрены медиками на месте. Автомобилист от госпитализации отказался, остальных пострадавших, включая двоих детей, доставили в больницы.

ДТП произошло возле «Таганского ряда». BMW 3 и Chery Arrizo столкнулись между собой, в результате чего одна из машин была отброшена ударом в сторону остановки, где в этот момент находились пешеходы. Фоторепортаж с места ЧП — в отдельном материале URA.RU.

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Виновником жуткого ДТП в Екатеринбурге, где иномарка Chery Arrizo после столкновения въехала в толпу пешеходов возле остановки, оказался второй участник аварии — водитель BMW. Автомобилист на немецкой машине создал помеху, развернувшись в неположенном месте, рассказали в Госавтоинспекции. «Водитель автомобиля марки BMW при проезде перекрестка улицы Технической и проезда Теплоходный, в нарушение требований дорожного знака 4.1.1 ПДД „Движение прямо“, совершил разворот, создав помеху движущемуся навстречу автомобилю Chery, и допустил с ним столкновение», — пояснили в ведомстве. Обоим водителям по 30 лет. В результате аварии четыре пешехода и водитель Chery осмотрены медиками на месте. Автомобилист от госпитализации отказался, остальных пострадавших, включая двоих детей, доставили в больницы. ДТП произошло возле «Таганского ряда». BMW 3 и Chery Arrizo столкнулись между собой, в результате чего одна из машин была отброшена ударом в сторону остановки, где в этот момент находились пешеходы. Фоторепортаж с места ЧП — в отдельном материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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