В ГАИ назвали виновника ДТП в Екатеринбурге, где машина снесла толпу

Виновником жуткого ДТП в Екатеринбурге, где иномарка Chery Arrizo после столкновения въехала в толпу пешеходов возле остановки, оказался второй участник аварии — водитель BMW. Автомобилист на немецкой машине создал помеху, развернувшись в неположенном месте, рассказали в Госавтоинспекции.
«Водитель автомобиля марки BMW при проезде перекрестка улицы Технической и проезда Теплоходный, в нарушение требований дорожного знака 4.1.1 ПДД „Движение прямо“, совершил разворот, создав помеху движущемуся навстречу автомобилю Chery, и допустил с ним столкновение», — пояснили в ведомстве. Обоим водителям по 30 лет.
В результате аварии четыре пешехода и водитель Chery осмотрены медиками на месте. Автомобилист от госпитализации отказался, остальных пострадавших, включая двоих детей, доставили в больницы.
ДТП произошло возле «Таганского ряда». BMW 3 и Chery Arrizo столкнулись между собой, в результате чего одна из машин была отброшена ударом в сторону остановки, где в этот момент находились пешеходы. Фоторепортаж с места ЧП — в отдельном материале URA.RU.
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