27 марта 2025

Пермский бизнес заподозрили в необоснованном завышении цены на хлеб

УФАС проверит обоснованность цены на хлеб от пермских производителей
© Служба новостей «URA.RU»
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При необходимости пермские антимонопольщики готовы принять строгие меры реагирования
При необходимости пермские антимонопольщики готовы принять строгие меры реагирования Фото:

Пермское УФАС собирается проанализировать обоснованность оптово-отпускных цен на хлеб от местных поставщиков. В региональном управлении пояснили, что соответствующее поручение получено от ФАС России.

«Производители, обладающие существенной долей в объеме реализации указанных товаров определены в 82 регионах, в том числе в Пермском крае. Среди них АО „Покровский хлеб“ и ООО „ПО „Первый хлеб“. Пермское УФАС проанализирует обоснованность установления ими оптово-отпускных цен“, — написано на сайте ведомства.

Ранее федеральная служба оценила доли участников рынков хлебобулочных изделий недлительного хранения из пшеничной и ржаной, а также — смеси ржаной и пшеничной муки. Анализу подлежали производственные показатели за 2022-2024 годы.

Рост цены на хлеб в Перми был замечен ранее, на это URA.RU жаловались горожане. По оценке Росстата, за прошлый год продукция в хлебных магазинах краевой столицы подорожала на 13,88%.

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Пермское УФАС собирается проанализировать обоснованность оптово-отпускных цен на хлеб от местных поставщиков. В региональном управлении пояснили, что соответствующее поручение получено от ФАС России. «Производители, обладающие существенной долей в объеме реализации указанных товаров определены в 82 регионах, в том числе в Пермском крае. Среди них АО „Покровский хлеб“ и ООО „ПО „Первый хлеб“. Пермское УФАС проанализирует обоснованность установления ими оптово-отпускных цен“, — написано на сайте ведомства. Ранее федеральная служба оценила доли участников рынков хлебобулочных изделий недлительного хранения из пшеничной и ржаной, а также — смеси ржаной и пшеничной муки. Анализу подлежали производственные показатели за 2022-2024 годы. Рост цены на хлеб в Перми был замечен ранее, на это URA.RU жаловались горожане. По оценке Росстата, за прошлый год продукция в хлебных магазинах краевой столицы подорожала на 13,88%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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