Пермский бизнес заподозрили в необоснованном завышении цены на хлеб

Пермское УФАС собирается проанализировать обоснованность оптово-отпускных цен на хлеб от местных поставщиков. В региональном управлении пояснили, что соответствующее поручение получено от ФАС России.
«Производители, обладающие существенной долей в объеме реализации указанных товаров определены в 82 регионах, в том числе в Пермском крае. Среди них АО „Покровский хлеб“ и ООО „ПО „Первый хлеб“. Пермское УФАС проанализирует обоснованность установления ими оптово-отпускных цен“, — написано на сайте ведомства.
Ранее федеральная служба оценила доли участников рынков хлебобулочных изделий недлительного хранения из пшеничной и ржаной, а также — смеси ржаной и пшеничной муки. Анализу подлежали производственные показатели за 2022-2024 годы.
Рост цены на хлеб в Перми был замечен ранее, на это URA.RU жаловались горожане. По оценке Росстата, за прошлый год продукция в хлебных магазинах краевой столицы подорожала на 13,88%.
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