Пермяк Мичков после отставки своего тренера забросил две шайбы в матче НХЛ

Нападающий «Филадельфии Флайерз», воспитанник пермского «Молота» Матвей Мичков в первой же игре после увольнения тренера забросил две шайбы. В рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 28 марта на домашней площадке «Филадельфия» встречалась с «Монреалем» — «Канадиенс». Они боролись за путевку в Кубок Стэнли.
«Матвей Мичков не забивал 10 матчей подряд, а тут открылся на пятачке под передачу партнера и в касание переправил шайбу за спину вратарю. Матч завершился со счетом 6:4 в пользу „Филадельфии“, — сообщает российский спортивный портал „Чемпионат“.
Тем самым, «Флайерз» прервали серию поражений. Во второй половине марта «Филадельфия» потерпела шесть проигрышей подряд, окончательно потеряв шансы на плей-офф. Терпение руководства «Флайерз» закончилось и оно отправило Джона Торторелла в отставку прямо в конце сезона. Команду временно возглавил Брэд Шоу.
Ранее URA.RU сообщало, что Мичков стал лучшим новичком «Флайерз» за последние 30 лет. Он достиг отметки в 50 очков в сезоне НХЛ. Для 20-летнего форварда сезон-2024/2025 является первым в карьере. Однако абсолютный рекорд «Флайерз» по очкам среди новичков принадлежит Микаэлю Ренбергу. В активе спортсмена было 82 очка в сезоне-1993/1994. Тогда Микаэль забил 38 голов и отдал 44 результативные передачи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!