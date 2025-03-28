Куйвашев прибыл на представление Паслера. Видео

Евгений Куйвашев прибыл на представление нового свердловского главы Паслера
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Куйвашев был губернатором Свердловской области с 2012 по 2025 год
Куйвашев был губернатором Свердловской области с 2012 по 2025 год Фото:
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Смена губернатора в Свердловской области

Бывший свердловский губернатор Евгений Куйвашев прибыл на представление нового главы Среднего Урала Дениса Паслера. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

Куйвашев появился вместе с Иваном Детченей, руководителем аппарата губернатора. Тот долгое время был личным помощником Куйвашева и считается одним из вернейших его соратников.

Встреча Паслера с чиновниками, депутатами и силовиками начнется с минуты на минуту. URA.RU следит за этим событием в режиме онлайн.

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Бывший свердловский губернатор Евгений Куйвашев прибыл на представление нового главы Среднего Урала Дениса Паслера. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. Куйвашев появился вместе с Иваном Детченей, руководителем аппарата губернатора. Тот долгое время был личным помощником Куйвашева и считается одним из вернейших его соратников. Встреча Паслера с чиновниками, депутатами и силовиками начнется с минуты на минуту. URA.RU следит за этим событием в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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