Куйвашев был губернатором Свердловской области с 2012 по 2025 год
новость из сюжетаСмена губернатора в Свердловской области
Бывший свердловский губернатор Евгений Куйвашев прибыл на представление нового главы Среднего Урала Дениса Паслера. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.
Куйвашев появился вместе с Иваном Детченей, руководителем аппарата губернатора. Тот долгое время был личным помощником Куйвашева и считается одним из вернейших его соратников.
Встреча Паслера с чиновниками, депутатами и силовиками начнется с минуты на минуту. URA.RU следит за этим событием в режиме онлайн.
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