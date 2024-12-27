В Коркино сменился начальник полиции, его предшественника уволили после погромов

В Коркино (Челябинская область) сменился начальник полиции. Место уволенного после цыганских погромов Владимира Дякина занял Александр Рябоконь. О назначении URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Врио начальника ГУ МВД России по Челябинской области — начальник полиции генерал-майор полиции Игорь Белецкий представил личному составу нового руководителя территориального органа. ОМВД возглавил подполковник полиции Александр Рябоконь, ранее руководивший ОМВД России по Еткульскому району», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
Представляя нового руководителя Белецкий отметил, что Рябоконь имеет большой опыт работы в оперативных подразделениях. Это должно помочь в поддержании правопорядка на вверенной территории.
Рябоконь — выпускник Челябинского юридического института МВД России и Академии МВД России. С 2009 по 2019 годы проходил службу в Варненском ОВД на должностях оперативного сотрудника подразделения уголовного розыска. После занял пост замначальника отдела, а в марте 2022 года возглавил ОМВД России по Еткульскому району.
Его предшественник на посту начальника ОМВД России «Коркинский» Дякин был отстранен от должности после погромов цыганского района. Отставка получилась публичной: генерал-майор Сергей Космачев заявил об увольнении Дякина во время встречи с жителями города.
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