В Коркино сменился начальник полиции, его предшественника уволили после погромов

28 декабря 2024 в 12:24 Размер текста - 17 +

Александр Рябоконь возглавил полицию Коркино Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах В Коркино (Челябинская область) сменился начальник полиции. Место уволенного после цыганских погромов Владимира Дякина занял Александр Рябоконь. О назначении URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Врио начальника ГУ МВД России по Челябинской области — начальник полиции генерал-майор полиции Игорь Белецкий представил личному составу нового руководителя территориального органа. ОМВД возглавил подполковник полиции Александр Рябоконь, ранее руководивший ОМВД России по Еткульскому району», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Представляя нового руководителя Белецкий отметил, что Рябоконь имеет большой опыт работы в оперативных подразделениях. Это должно помочь в поддержании правопорядка на вверенной территории. Рябоконь — выпускник Челябинского юридического института МВД России и Академии МВД России. С 2009 по 2019 годы проходил службу в Варненском ОВД на должностях оперативного сотрудника подразделения уголовного розыска. После занял пост замначальника отдела, а в марте 2022 года возглавил ОМВД России по Еткульскому району. Новость по теме Генерал МВД отстранил главного полицейского Коркино прямо на встрече с жителями. Фото Его предшественник на посту начальника ОМВД России «Коркинский» Дякин был отстранен от должности после погромов цыганского района. Отставка получилась публичной: генерал-майор Сергей Космачев заявил об увольнении Дякина во время встречи с жителями города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Коркино (Челябинская область) сменился начальник полиции. Место уволенного после цыганских погромов Владимира Дякина занял Александр Рябоконь. О назначении URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Врио начальника ГУ МВД России по Челябинской области — начальник полиции генерал-майор полиции Игорь Белецкий представил личному составу нового руководителя территориального органа. ОМВД возглавил подполковник полиции Александр Рябоконь, ранее руководивший ОМВД России по Еткульскому району», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Представляя нового руководителя Белецкий отметил, что Рябоконь имеет большой опыт работы в оперативных подразделениях. Это должно помочь в поддержании правопорядка на вверенной территории. Рябоконь — выпускник Челябинского юридического института МВД России и Академии МВД России. С 2009 по 2019 годы проходил службу в Варненском ОВД на должностях оперативного сотрудника подразделения уголовного розыска. После занял пост замначальника отдела, а в марте 2022 года возглавил ОМВД России по Еткульскому району. Его предшественник на посту начальника ОМВД России «Коркинский» Дякин был отстранен от должности после погромов цыганского района. Отставка получилась публичной: генерал-майор Сергей Космачев заявил об увольнении Дякина во время встречи с жителями города.