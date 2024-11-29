Челябинский генерал МВД представил сотрудникам в Троицке нового руководителя

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Клипарт. Сургут, мвд, погоны, подполковник полиции
Отдел МВД «Троицкий» возглавил подполковник полиции Жаманбаев (архивное фото) Фото:

Руководитель Главного управления МВД России по Челябинской области Сергей Космачев 29 ноября представил нового начальника отдела полиции в Троицке. Им стал подполковник полиции Жунус Жаманбаев. Об этом URA.RU рассказали в региональном правоохранительном главке.

«Генерал-майор полиции Сергей Космачев представил личному составу нового руководителя, посетив с рабочим визитом отдел МВД России „Троицкий“. Подполковник полиции Жунус Жаманбаев родился, вырос и состоялся как руководитель в родном Троицке», — уточнили в ведомстве.

В ГУ МВД России по Челябинской области отметили, что ранее Жаманбаев работал в должности заместителя начальника. На встрече руководитель регионального главка акцентировал внимание на дальнейшем проведении профилактических мероприятий в сфере противодействия киберпреступности. Он рекомендовал назначенному руководителю отдела и дальше взаимодействовать с муниципальными властями и общественностью муниципалитета.

Как сообщало URA.RU, ранее ОМВД Троицкого района руководил Руслан Саматов. Он 24 сентября 2024 года возглавил районный отдел в Аргаяше.

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Руководитель Главного управления МВД России по Челябинской области Сергей Космачев 29 ноября представил нового начальника отдела полиции в Троицке. Им стал подполковник полиции Жунус Жаманбаев. Об этом URA.RU рассказали в региональном правоохранительном главке. «Генерал-майор полиции Сергей Космачев представил личному составу нового руководителя, посетив с рабочим визитом отдел МВД России „Троицкий“. Подполковник полиции Жунус Жаманбаев родился, вырос и состоялся как руководитель в родном Троицке», — уточнили в ведомстве. В ГУ МВД России по Челябинской области отметили, что ранее Жаманбаев работал в должности заместителя начальника. На встрече руководитель регионального главка акцентировал внимание на дальнейшем проведении профилактических мероприятий в сфере противодействия киберпреступности. Он рекомендовал назначенному руководителю отдела и дальше взаимодействовать с муниципальными властями и общественностью муниципалитета. Как сообщало URA.RU, ранее ОМВД Троицкого района руководил Руслан Саматов. Он 24 сентября 2024 года возглавил районный отдел в Аргаяше.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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