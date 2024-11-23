На Украине активно распространились слухи о значительных потерях среди российских военных в Курской области в результате удара ракеты Storm Shadow. Утверждается, что якобы погиб заместитель командующего группировкой войск «Север» генерал-лейтенант Валерий Солодчук и около 500 солдат из КНДР.
«ВСУ „убили“ замкомандующего группировкой „Север“ и 500 солдат КНДР с помощью Telegram, чтобы поднять упавший дух украинцев... все это на 100% фейки, призванные поднять дух украинцев, которые каждый день несут поражения, потери и теряют территории под натиском армии России», — написали в telegram-канале «Военкоры Русской Весны».
Первоначальная информация появилась на «мутном» сайте Global Defense Corp. и была быстро подхвачена украинскими СМИ. Однако после проверки ситуации с «доверенными офицерами», стало ясно, что данные сообщения неверны.
Ранее, 20 ноября, ВСУ провели крупномасштабную ракетную атаку на территорию России, используя британские дальнобойные ракеты типа Storm Shadow. Действия ВСУ были осуществлены после получения разрешения от стран Запада. Согласно информации, опубликованной Mash, целью атаки стала усадьба XIX века, расположенная в Курской области.
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