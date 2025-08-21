Новым капитаном ХК «Трактор» стал Александр Кадейкин

В команде определились с капитаном и ассистентами
В команде определились с капитаном и ассистентами
Новым капитаном челябинского ХК «Трактор» стал центральный форвард Александр Кадейкин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе клуба.

Ассистировать Кадейкину будут Андрей Светлаков, Сергей Телегин, Григорий Дронов и Михаил Григоренко. Игроки для этого имеют необходимы опыт и закалку.

В сезоне 2024/2025 капитаном команды был Владимир Ткачев. В межсезонье он перешел в ХК «Сибирь» (Новосибирск).

