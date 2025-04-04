У девочки из Сочи застряла губа в машинке для стрижки ногтей

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Спасатели помогли девочке достать губу из машинки для стрижки ногтей
Спасатели помогли девочке достать губу из машинки для стрижки ногтей Фото:

В Центральном районе Сочи спасатели МЧС России оказали помощь девятилетней девочке — ее губа застряла в электрической машинке для стрижки ногтей. Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС РФ.

«Специалисты, используя аварийно-спасательный инструмент, освободили зажатую губу из прибора», — сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России. Подробности о том, каким образом губа ребенка оказалась в ловушке машинки для стрижки ногтей, не раскрываются. Отмечается, что медпомощь девочке не потребовалась.

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В Центральном районе Сочи спасатели МЧС России оказали помощь девятилетней девочке — ее губа застряла в электрической машинке для стрижки ногтей. Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС РФ. «Специалисты, используя аварийно-спасательный инструмент, освободили зажатую губу из прибора», — сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России. Подробности о том, каким образом губа ребенка оказалась в ловушке машинки для стрижки ногтей, не раскрываются. Отмечается, что медпомощь девочке не потребовалась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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