У девочки из Сочи застряла губа в машинке для стрижки ногтей

В Центральном районе Сочи спасатели МЧС России оказали помощь девятилетней девочке — ее губа застряла в электрической машинке для стрижки ногтей. Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС РФ.
«Специалисты, используя аварийно-спасательный инструмент, освободили зажатую губу из прибора», — сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России. Подробности о том, каким образом губа ребенка оказалась в ловушке машинки для стрижки ногтей, не раскрываются. Отмечается, что медпомощь девочке не потребовалась.
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