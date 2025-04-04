В Москве поезд сошел с рельсов, есть жертвы и пострадавшие

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В результате опрокидывания вагонов пострадали три человека
В результате опрокидывания вагонов пострадали три человека Фото:

В Москве сошел с рельсов служебный поезд. Авария произошла во время ремонтных работ на ж/д станции «Рассудово». Один человек погиб, трое пострадали.

«У троих пострадавших переломы. Всего опрокинулось три ремонтных вагона», — передает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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В Москве сошел с рельсов служебный поезд. Авария произошла во время ремонтных работ на ж/д станции «Рассудово». Один человек погиб, трое пострадали. «У троих пострадавших переломы. Всего опрокинулось три ремонтных вагона», — передает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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