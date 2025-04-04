В Москве поезд сошел с рельсов, есть жертвы и пострадавшие

В результате опрокидывания вагонов пострадали три человека
В Москве сошел с рельсов служебный поезд. Авария произошла во время ремонтных работ на ж/д станции «Рассудово». Один человек погиб, трое пострадали.
«У троих пострадавших переломы. Всего опрокинулось три ремонтных вагона», — передает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
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