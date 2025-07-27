Социолог призвала ввести паспорт «приоритета перед мигрантами»

Социолог Баренцева: в России необходимо ввести реестр коренных народов
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Социолог призвала ввести реестр коренных народов РФ
Социолог призвала ввести реестр коренных народов РФ Фото:

В России предложили ввести паспорт «приоритета перед мигрантами» для представителей коренных народов. С такой инициативой выступила социолог Вероника Баренцева. По ее словам, необходим единый и прозрачный реестр коренных народов страны и фамилий, которые к ним относятся.

«Я убеждена, что необходимо ввести четкий реестр коренных народов России и реестр коренных фамилий. Это не дискриминация, а мера национальной безопасности и самосохранения — защита русских корней и культурной идентичности», — отметила эксперт в колонке для argumenti.ru.

Баренцева подчеркнула, что выдача специальных паспортов должна осуществляться на основе происхождения, чтобы коренное население имело приоритет по сравнению с мигрантами. Подобная практика позволит сохранить национальную идентичность в условиях роста миграционных процессов. Социолог уточнила, что реализация инициативы возможна только при строгом соблюдении принципов объективности и недопустимости ксенофобских проявлений.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия не стремится принимать в гражданство людей, которые относятся к стране потребительски и игнорируют установленные законы. По словам депутата, все, кто приезжает в РФ, должны неукоснительно соблюдать местные законы, владеть русским языком и проявлять уважение к национальным обычаям, культуре и религиозным традициям. Володин также подчеркнул, что претендующие на российское гражданство должны быть готовы взять на себя обязательства по защите государства.

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В России предложили ввести паспорт «приоритета перед мигрантами» для представителей коренных народов. С такой инициативой выступила социолог Вероника Баренцева. По ее словам, необходим единый и прозрачный реестр коренных народов страны и фамилий, которые к ним относятся. «Я убеждена, что необходимо ввести четкий реестр коренных народов России и реестр коренных фамилий. Это не дискриминация, а мера национальной безопасности и самосохранения — защита русских корней и культурной идентичности», — отметила эксперт в колонке для argumenti.ru. Баренцева подчеркнула, что выдача специальных паспортов должна осуществляться на основе происхождения, чтобы коренное население имело приоритет по сравнению с мигрантами. Подобная практика позволит сохранить национальную идентичность в условиях роста миграционных процессов. Социолог уточнила, что реализация инициативы возможна только при строгом соблюдении принципов объективности и недопустимости ксенофобских проявлений. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия не стремится принимать в гражданство людей, которые относятся к стране потребительски и игнорируют установленные законы. По словам депутата, все, кто приезжает в РФ, должны неукоснительно соблюдать местные законы, владеть русским языком и проявлять уважение к национальным обычаям, культуре и религиозным традициям. Володин также подчеркнул, что претендующие на российское гражданство должны быть готовы взять на себя обязательства по защите государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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