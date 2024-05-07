Стало известно, сколько денег потратили пермяки на Пасху

«Едадил»: празднование Пасхи обошлось пермякам в 1,5 тысячи рублей

08 мая 2024 в 11:20 Размер текста - 17 +

Делать куличи самостоятельно дороже, чем покупать готовые Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Перми в среднем потратили на празднование Пасхи в 2024 году 1467 рублей. Речь идет о тех горожанах, которые предпочитают готовить куличи и пасхи самостоятельно. Готовые изделия оказались дешевле, сообщили URA.RU в онлайн-агрегаторе скидок «Едадил». «Для пермяков, любящих готовить пасхальные сладости самостоятельно, праздник обошелся примерно в 1467 рублей. А для тех, кто предпочел магазинные предложения — в среднем в 660 рублей на семью», — сообщили в компании. В исследовании аналитики посчитали стоимость куличей и пасх, а также яйца и наборы для их покраски. Так, стоимость готового кулича весом 350 грамм в магазинах составила в среднем 150 рублей. За ингредиенты для его выпечки пришлось бы заплатить 450 рублей. Готовая пасха обошлась в среднем 349 рублей, а ее ингредиенты — 857 рублей. Стоимость десятка яиц составила 110 рублей, а набор красителей или термоэтикеток — от 15 до 100 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Перми в среднем потратили на празднование Пасхи в 2024 году 1467 рублей. Речь идет о тех горожанах, которые предпочитают готовить куличи и пасхи самостоятельно. Готовые изделия оказались дешевле, сообщили URA.RU в онлайн-агрегаторе скидок «Едадил». «Для пермяков, любящих готовить пасхальные сладости самостоятельно, праздник обошелся примерно в 1467 рублей. А для тех, кто предпочел магазинные предложения — в среднем в 660 рублей на семью», — сообщили в компании. В исследовании аналитики посчитали стоимость куличей и пасх, а также яйца и наборы для их покраски. Так, стоимость готового кулича весом 350 грамм в магазинах составила в среднем 150 рублей. За ингредиенты для его выпечки пришлось бы заплатить 450 рублей. Готовая пасха обошлась в среднем 349 рублей, а ее ингредиенты — 857 рублей. Стоимость десятка яиц составила 110 рублей, а набор красителей или термоэтикеток — от 15 до 100 рублей.