07 апреля 2025

Дата открытия пятизвездочного отеля в центре Перми станет известна в мае

Назвать дату открытия пятизвездочного отеля в центре Перми пообещали в мае
© Служба новостей «URA.RU»
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Объект запустят вместе с расположенным в нем мясным гриль-рестораном
Объект запустят вместе с расположенным в нем мясным гриль-рестораном Фото:

Дата открытия отеля Radisson на улице Монастырской в центре Перми будет озвучена после майских праздников. Здание пятизвездочного гостиницы начали строить летом  2020 года.  

«Объект запустят вместе с расположенным в нем мясным гриль-рестораном Stoke. Бронирование номеров и столиков станет доступно в начале июля», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на сотрудника гостиницы.

Объект возводят в квартале улиц Попова — Монастырская — Осинская — Петропавловская. Отель рассчитан на 158 номеров, возводит его ГК «Проспект». На верхнем этаже будут находиться бассейн, тренажерный зал и круглосуточный ресторан с видом на город. Также в гостинице разместят конференц-залы. Их вместимость — более тысячи человек. В ноябре 2024 года было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта. 

При этом сроки сдачи отеля неоднократно переносили. Застройщик объяснял это тем, что из-за санкций пришлось отказаться от части заявленных ранее материалов и оборудования. Для урегулирования изменений потребовалось время.

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Дата открытия отеля Radisson на улице Монастырской в центре Перми будет озвучена после майских праздников. Здание пятизвездочного гостиницы начали строить летом  2020 года.   «Объект запустят вместе с расположенным в нем мясным гриль-рестораном Stoke. Бронирование номеров и столиков станет доступно в начале июля», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на сотрудника гостиницы. Объект возводят в квартале улиц Попова — Монастырская — Осинская — Петропавловская. Отель рассчитан на 158 номеров, возводит его ГК «Проспект». На верхнем этаже будут находиться бассейн, тренажерный зал и круглосуточный ресторан с видом на город. Также в гостинице разместят конференц-залы. Их вместимость — более тысячи человек. В ноябре 2024 года было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта.  При этом сроки сдачи отеля неоднократно переносили. Застройщик объяснял это тем, что из-за санкций пришлось отказаться от части заявленных ранее материалов и оборудования. Для урегулирования изменений потребовалось время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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