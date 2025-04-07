Дата открытия пятизвездочного отеля в центре Перми станет известна в мае

Дата открытия отеля Radisson на улице Монастырской в центре Перми будет озвучена после майских праздников. Здание пятизвездочного гостиницы начали строить летом 2020 года.
«Объект запустят вместе с расположенным в нем мясным гриль-рестораном Stoke. Бронирование номеров и столиков станет доступно в начале июля», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на сотрудника гостиницы.
Объект возводят в квартале улиц Попова — Монастырская — Осинская — Петропавловская. Отель рассчитан на 158 номеров, возводит его ГК «Проспект». На верхнем этаже будут находиться бассейн, тренажерный зал и круглосуточный ресторан с видом на город. Также в гостинице разместят конференц-залы. Их вместимость — более тысячи человек. В ноябре 2024 года было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта.
При этом сроки сдачи отеля неоднократно переносили. Застройщик объяснял это тем, что из-за санкций пришлось отказаться от части заявленных ранее материалов и оборудования. Для урегулирования изменений потребовалось время.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!