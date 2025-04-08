08 апреля 2025

На территории Пермского края с 15 апреля вводится пожароопасный сезон

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На днях в Перми уже тушили горящую траву (архивное фото)
На днях в Перми уже тушили горящую траву (архивное фото) Фото:

В Прикамье стартует пожароопасный сезон: с 15 апреля он вводится в 29 муниципалитетах, при этом первый ландшафтный пожар в регионе уже потушен. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС. 

«Правительство Пермского края утвердило перечень из 29 муниципальных образований, где с 15 апреля устанавливается весенне-летний пожароопасный сезон. Еще в 14 территориях режим введут с 30 апреля», — рассказали в ведомстве.

Первый природный пожар в этом сезоне произошел — 6 апреля в Индустриальном районе Перми загорелась сухая трава. На место выезжали 10 пожарных, которые ликвидировали возгорание на площади 100 кв метров и не допустили распространения огня на строения. В 2024 году в Прикамье зафиксировали 104 ландшафтных пожара общей площадью 17,8 га.

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В Прикамье стартует пожароопасный сезон: с 15 апреля он вводится в 29 муниципалитетах, при этом первый ландшафтный пожар в регионе уже потушен. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.  «Правительство Пермского края утвердило перечень из 29 муниципальных образований, где с 15 апреля устанавливается весенне-летний пожароопасный сезон. Еще в 14 территориях режим введут с 30 апреля», — рассказали в ведомстве. Первый природный пожар в этом сезоне произошел — 6 апреля в Индустриальном районе Перми загорелась сухая трава. На место выезжали 10 пожарных, которые ликвидировали возгорание на площади 100 кв метров и не допустили распространения огня на строения. В 2024 году в Прикамье зафиксировали 104 ландшафтных пожара общей площадью 17,8 га.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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