На территории Пермского края с 15 апреля вводится пожароопасный сезон

В Прикамье стартует пожароопасный сезон: с 15 апреля он вводится в 29 муниципалитетах, при этом первый ландшафтный пожар в регионе уже потушен. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.
«Правительство Пермского края утвердило перечень из 29 муниципальных образований, где с 15 апреля устанавливается весенне-летний пожароопасный сезон. Еще в 14 территориях режим введут с 30 апреля», — рассказали в ведомстве.
Первый природный пожар в этом сезоне произошел — 6 апреля в Индустриальном районе Перми загорелась сухая трава. На место выезжали 10 пожарных, которые ликвидировали возгорание на площади 100 кв метров и не допустили распространения огня на строения. В 2024 году в Прикамье зафиксировали 104 ландшафтных пожара общей площадью 17,8 га.
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