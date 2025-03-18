Глава МЧС дал неутешительный прогноз по пожарам и весеннему паводку

В связи с повышением среднесуточной температуры в 2025 году, которое также влияет и на неравномерное увлажнение почвы, в предстоящий весенний период ожидаются неблагоприятные условия, связанные с пожарной опасностью и паводками. Об этом рассказал глава МЧС Александр Куренков.
«В сочетании с повышением среднесуточной температуры воздуха и неравномерностью увлажнения почвы это может привести к неблагоприятным сценариям прохождения пожароопасного сезона и паводкоопасного периода», — подчеркнул Куренков, его слова приводит telegram-канал МЧС России. Он добавил, что МЧС уже готовит ряд соответствующих превентивных мероприятий. Глава ведомства подчеркнул, что в связи с этим крайне важно, чтобы Росгидромет вовремя информировал МЧС о всех погодных изменениях.
Весной 2024 года несколько российских регионов также оказались перед лицом чрезвычайно серьезных паводков. Первым сигналом стало поднятие уровня Урала в Оренбургской области, где были зафиксированы рекордные показатели. Затем аналогичная ситуация произошла в Курганской и Тюменской областях. Во многих территориях страны был введен режим ЧС.
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