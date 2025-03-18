Глава МЧС дал неутешительный прогноз по пожарам и весеннему паводку

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В 2025 году из-за аномально теплой погоды ожидается сложный паводковый сезон, отметили в МЧС
В 2025 году из-за аномально теплой погоды ожидается сложный паводковый сезон, отметили в МЧС Фото:

В связи с повышением среднесуточной температуры в 2025 году, которое также влияет и на неравномерное увлажнение почвы, в предстоящий весенний период ожидаются неблагоприятные условия, связанные с пожарной опасностью и паводками. Об этом рассказал глава МЧС Александр Куренков. 

«В сочетании с повышением среднесуточной температуры воздуха и неравномерностью увлажнения почвы это может привести к неблагоприятным сценариям прохождения пожароопасного сезона и паводкоопасного периода», — подчеркнул Куренков, его слова приводит telegram-канал МЧС России. Он добавил, что МЧС уже готовит ряд соответствующих превентивных мероприятий. Глава ведомства подчеркнул, что в связи с этим крайне важно, чтобы Росгидромет вовремя информировал МЧС о всех погодных изменениях. 

Весной 2024 года несколько российских регионов также оказались перед лицом чрезвычайно серьезных паводков. Первым сигналом стало поднятие уровня Урала в Оренбургской области, где были зафиксированы рекордные показатели. Затем аналогичная ситуация произошла в Курганской и Тюменской областях. Во многих территориях страны был введен режим ЧС. 

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В связи с повышением среднесуточной температуры в 2025 году, которое также влияет и на неравномерное увлажнение почвы, в предстоящий весенний период ожидаются неблагоприятные условия, связанные с пожарной опасностью и паводками. Об этом рассказал глава МЧС Александр Куренков.  «В сочетании с повышением среднесуточной температуры воздуха и неравномерностью увлажнения почвы это может привести к неблагоприятным сценариям прохождения пожароопасного сезона и паводкоопасного периода», — подчеркнул Куренков, его слова приводит telegram-канал МЧС России. Он добавил, что МЧС уже готовит ряд соответствующих превентивных мероприятий. Глава ведомства подчеркнул, что в связи с этим крайне важно, чтобы Росгидромет вовремя информировал МЧС о всех погодных изменениях.  Весной 2024 года несколько российских регионов также оказались перед лицом чрезвычайно серьезных паводков. Первым сигналом стало поднятие уровня Урала в Оренбургской области, где были зафиксированы рекордные показатели. Затем аналогичная ситуация произошла в Курганской и Тюменской областях. Во многих территориях страны был введен режим ЧС. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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