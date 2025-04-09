В Пласте водитель включил заднюю и смертельно травмировал пешехода

В Пласте (Челябинская область) водитель ВАЗ-21074 задним ходом наехал на двух пешеходов, один из которых погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.
«Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21074, по предварительным данным, не убедившись в том, что включена задняя передача, произвел запуск двигателя. В результате автомобиль начал движение и наехал на пешеходов. В результате ДТП двое мужчин были доставлены в медицинское учреждение. Один из пешеходов скончался в медучреждении», — сообщили в пресс-службе.
Происшествие произошло на улице Октябрьской днем 9 апреля. Сообщается, что водителю 65 лет. Погибшему и пострадавшему — по 37 лет.
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