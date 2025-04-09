В Пласте водитель включил заднюю и смертельно травмировал пешехода

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Участником ДТП стала отечественная «классика»
Участником ДТП стала отечественная «классика» Фото:

В Пласте (Челябинская область) водитель ВАЗ-21074 задним ходом наехал на двух пешеходов, один из которых погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.

«Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21074, по предварительным данным, не убедившись в том, что включена задняя передача, произвел запуск двигателя. В результате автомобиль начал движение и наехал на пешеходов. В результате ДТП двое мужчин были доставлены в медицинское учреждение. Один из пешеходов скончался в медучреждении», — сообщили в пресс-службе.

Происшествие произошло на улице Октябрьской днем 9 апреля. Сообщается, что водителю 65 лет. Погибшему и пострадавшему — по 37 лет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пласте (Челябинская область) водитель ВАЗ-21074 задним ходом наехал на двух пешеходов, один из которых погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону. «Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21074, по предварительным данным, не убедившись в том, что включена задняя передача, произвел запуск двигателя. В результате автомобиль начал движение и наехал на пешеходов. В результате ДТП двое мужчин были доставлены в медицинское учреждение. Один из пешеходов скончался в медучреждении», — сообщили в пресс-службе. Происшествие произошло на улице Октябрьской днем 9 апреля. Сообщается, что водителю 65 лет. Погибшему и пострадавшему — по 37 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...