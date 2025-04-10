«Мне стыдно»: мэр Екатеринбурга разнес районы, неготовые к битве за федеральные деньги

Мэр Екатеринбурга призвал глав районов обеспечить работу волонтеров проекта ФКГС
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Алексей Орлов призвал дать волонтерам все условия, чтобы они могли нормально работать
Алексей Орлов призвал дать волонтерам все условия, чтобы они могли нормально работать Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов оказался недоволен главами районов, которые до сих пор не сформировали списки для работы волонтеров, собирающих подписи за объекты благоустройства на территории различных учреждений и организаций. На заседании коллегии он заявил, что ему стыдно, передает корреспондент URA.RU.

«Коллеги, мы все-таки городская власть, и мне лично стыдно за то, что два района [Верх-Исетский и Железнодорожный] сдали списки, а где остальные? К 21-му числу все списки должны быть выверены, у волонтеров должна быть информация, я не хочу больше к этому вопросу возвращаться», — обозначил Орлов.

Голосование за объекты благоустройства пройдет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Чем активнее участвует муниципалитет, тем выше его шансы получить федеральное финансирование. В прошлом году больше всего голосов екатеринбуржцы отдали парку 50-летию ВЛКСМ. Поэтому власти сейчас активно набирают волонтеров, чтобы те привлекали к опросу как можно больше людей.

Прошлогодней ситуации, когда волонтеры приходили на объекты голосования, а их не пускали, повториться не должно. «Главы районов, это персональная ответственность каждого из вас... Если будут какие-то опасения, [запрашивайте] персональные данные через Госуслуги. Но имейте ввиду, что на каждый сигнал буду реагировать лично и строго спрашивать... Все прекрасно понимают, что каждый голос важен, чтобы вы получили поддержку вышестоящего бюджета», — добавил мэр.

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов оказался недоволен главами районов, которые до сих пор не сформировали списки для работы волонтеров, собирающих подписи за объекты благоустройства на территории различных учреждений и организаций. На заседании коллегии он заявил, что ему стыдно, передает корреспондент URA.RU. «Коллеги, мы все-таки городская власть, и мне лично стыдно за то, что два района [Верх-Исетский и Железнодорожный] сдали списки, а где остальные? К 21-му числу все списки должны быть выверены, у волонтеров должна быть информация, я не хочу больше к этому вопросу возвращаться», — обозначил Орлов. Голосование за объекты благоустройства пройдет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Чем активнее участвует муниципалитет, тем выше его шансы получить федеральное финансирование. В прошлом году больше всего голосов екатеринбуржцы отдали парку 50-летию ВЛКСМ. Поэтому власти сейчас активно набирают волонтеров, чтобы те привлекали к опросу как можно больше людей. Прошлогодней ситуации, когда волонтеры приходили на объекты голосования, а их не пускали, повториться не должно. «Главы районов, это персональная ответственность каждого из вас... Если будут какие-то опасения, [запрашивайте] персональные данные через Госуслуги. Но имейте ввиду, что на каждый сигнал буду реагировать лично и строго спрашивать... Все прекрасно понимают, что каждый голос важен, чтобы вы получили поддержку вышестоящего бюджета», — добавил мэр.
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