«Мне стыдно»: мэр Екатеринбурга разнес районы, неготовые к битве за федеральные деньги

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов оказался недоволен главами районов, которые до сих пор не сформировали списки для работы волонтеров, собирающих подписи за объекты благоустройства на территории различных учреждений и организаций. На заседании коллегии он заявил, что ему стыдно, передает корреспондент URA.RU.
«Коллеги, мы все-таки городская власть, и мне лично стыдно за то, что два района [Верх-Исетский и Железнодорожный] сдали списки, а где остальные? К 21-му числу все списки должны быть выверены, у волонтеров должна быть информация, я не хочу больше к этому вопросу возвращаться», — обозначил Орлов.
Голосование за объекты благоустройства пройдет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Чем активнее участвует муниципалитет, тем выше его шансы получить федеральное финансирование. В прошлом году больше всего голосов екатеринбуржцы отдали парку 50-летию ВЛКСМ. Поэтому власти сейчас активно набирают волонтеров, чтобы те привлекали к опросу как можно больше людей.
Прошлогодней ситуации, когда волонтеры приходили на объекты голосования, а их не пускали, повториться не должно. «Главы районов, это персональная ответственность каждого из вас... Если будут какие-то опасения, [запрашивайте] персональные данные через Госуслуги. Но имейте ввиду, что на каждый сигнал буду реагировать лично и строго спрашивать... Все прекрасно понимают, что каждый голос важен, чтобы вы получили поддержку вышестоящего бюджета», — добавил мэр.
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