СОБР ворвался в офисник в Екатеринбурге. Фото

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Рейд силовиков по выявлению нелегальных мигрантов. Челябинск, силовики, собр
Силовики проводят обыски (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге бойцы СОБР ворвались в здание на улице Громова, 24. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

Предположительно, силовики проводят обыски. Охранник рассказал URA.RU, что полицейские приезжали к офиснику и 9 апреля. «Они выходят из одного подъезда, заходят в другой. А так, стабильно раз в месяц приезжают», — уверяет собеседник агентства. Один из силовиков зашел в здание с ломом и кувалдой.

URA.RU обратилось в управление Росгвардии, там воздержались от комментариев. Ответ от СУ СК по Свердловской области ожидается.

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В Екатеринбурге бойцы СОБР ворвались в здание на улице Громова, 24. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. Предположительно, силовики проводят обыски. Охранник рассказал URA.RU, что полицейские приезжали к офиснику и 9 апреля. «Они выходят из одного подъезда, заходят в другой. А так, стабильно раз в месяц приезжают», — уверяет собеседник агентства. Один из силовиков зашел в здание с ломом и кувалдой. URA.RU обратилось в управление Росгвардии, там воздержались от комментариев. Ответ от СУ СК по Свердловской области ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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