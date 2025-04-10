В Екатеринбурге бойцы СОБР ворвались в здание на улице Громова, 24. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
Предположительно, силовики проводят обыски. Охранник рассказал URA.RU, что полицейские приезжали к офиснику и 9 апреля. «Они выходят из одного подъезда, заходят в другой. А так, стабильно раз в месяц приезжают», — уверяет собеседник агентства. Один из силовиков зашел в здание с ломом и кувалдой.
URA.RU обратилось в управление Росгвардии, там воздержались от комментариев. Ответ от СУ СК по Свердловской области ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!