Россия и Украина ведут нотную переписку с помощью Белоруссии

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Россия и Украина ведут диалог по консульским и правовым вопросам через посольства в Белоруссии, заявили в МИД РФ
Россия и Украина ведут диалог по консульским и правовым вопросам через посольства в Белоруссии, заявили в МИД РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Между Россией и Украиной установился канал нотной переписки для решения консульских и правовых вопросов через посольства в Белоруссии. Об этом сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Между Россией и Украиной сложился канал нотной переписки, главным образом, по правовым и консульским вопросам», — указал Полищук, отметив, что коммуникация ведется через «посольства двух стран в Белоруссии». Его слова передает РИА «Новости».

По словам Полищука, Минск играет ключевую роль в поддержании этого канала связи. «Мы признательны Минску за поддержание этого канала связи», — заключил он.

В день начала специальной военной операции 24 февраля 2022 года посольство Украины в Москве прекратило прием посетителей. Впоследствии Министерство иностранных дел Украины объявило о закрытии всех украинских консульских учреждений в России. В дополнение к этому, Киев официально прекратил дипломатические отношения с Москвой.

Сейчас Россия и США предпринимают шаги по урегулированию конфликта. Лидеры двух государств провели ряд телефонных переговоров, делегации несколько раз встречались на площадках в третьих странах для обсуждения сложившегося кризиса. 

Многие, считают что конфликт завершиться в 2025 году. По мнению президента США Дональда Трампа, соглашение о прекращении боевых действий между ВС РФ и украинской армией может быть заключено относительно скоро.

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Между Россией и Украиной установился канал нотной переписки для решения консульских и правовых вопросов через посольства в Белоруссии. Об этом сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. «Между Россией и Украиной сложился канал нотной переписки, главным образом, по правовым и консульским вопросам», — указал Полищук, отметив, что коммуникация ведется через «посольства двух стран в Белоруссии». Его слова передает РИА «Новости». По словам Полищука, Минск играет ключевую роль в поддержании этого канала связи. «Мы признательны Минску за поддержание этого канала связи», — заключил он. В день начала специальной военной операции 24 февраля 2022 года посольство Украины в Москве прекратило прием посетителей. Впоследствии Министерство иностранных дел Украины объявило о закрытии всех украинских консульских учреждений в России. В дополнение к этому, Киев официально прекратил дипломатические отношения с Москвой. Сейчас Россия и США предпринимают шаги по урегулированию конфликта. Лидеры двух государств провели ряд телефонных переговоров, делегации несколько раз встречались на площадках в третьих странах для обсуждения сложившегося кризиса.  Многие, считают что конфликт завершиться в 2025 году. По мнению президента США Дональда Трампа, соглашение о прекращении боевых действий между ВС РФ и украинской армией может быть заключено относительно скоро.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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