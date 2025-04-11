Россия и Украина ведут нотную переписку с помощью Белоруссии

Между Россией и Украиной установился канал нотной переписки для решения консульских и правовых вопросов через посольства в Белоруссии. Об этом сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
«Между Россией и Украиной сложился канал нотной переписки, главным образом, по правовым и консульским вопросам», — указал Полищук, отметив, что коммуникация ведется через «посольства двух стран в Белоруссии». Его слова передает РИА «Новости».
По словам Полищука, Минск играет ключевую роль в поддержании этого канала связи. «Мы признательны Минску за поддержание этого канала связи», — заключил он.
В день начала специальной военной операции 24 февраля 2022 года посольство Украины в Москве прекратило прием посетителей. Впоследствии Министерство иностранных дел Украины объявило о закрытии всех украинских консульских учреждений в России. В дополнение к этому, Киев официально прекратил дипломатические отношения с Москвой.
Сейчас Россия и США предпринимают шаги по урегулированию конфликта. Лидеры двух государств провели ряд телефонных переговоров, делегации несколько раз встречались на площадках в третьих странах для обсуждения сложившегося кризиса.
Многие, считают что конфликт завершиться в 2025 году. По мнению президента США Дональда Трампа, соглашение о прекращении боевых действий между ВС РФ и украинской армией может быть заключено относительно скоро.
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