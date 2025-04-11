Директор Джигурды на похоронах Паши Техника вспомнила неприятную историю

Директор Джигурды назвала виновным в смерти Паши Техника его знакомого
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Арман рассказала о последних моментах жизни Паши Техника
Арман рассказала о последних моментах жизни Паши Техника Фото:
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Похороны Паши Техника

Директор актера Никиты Джигурды Екатерина Арман считает, что знакомый рэпера Паши Техника Эдуард, который ранее публично пытался рекламировать запрещенные препараты в Таиланде, виновен в смерти музыканта. Ранее бывшая супруга рэпера Ева Карицкая также намекнула на то, что Эдуард может быть причастен к гибели исполнителя.

«Этот Эдуард — очень неприятный человек, и о нем хорошо известно. На Пхукете, где, в принципе, его руководитель уже заявил, что на этом человеке тестируют наркотики, которые поступают в их магазин. Мы все знаем, что в Таиланде существует легализация некоторых наркотиков. Эдуард несет за это ответственность», — заявила URA.RU Арман.

Она добавила, что на концерте Джигурды Эдуард в свое время даже надел на актера кепку с рекламой наркотиков, что привело к скандалу. По словам Арман, Эдуард «хитрый жук» и отлично знал, что Паша был закодирован. Когда рэпер потерял сознание, к нему привозили русскую девушку, нелегально занимающуюся капельницами для наркоманов, заключила Арман.

Рэпер Паша Техник скончался 4 апреля в тайской больнице после экстренной госпитализации из-за отравления. На момент смерти ему было 40 лет. Обстоятельства его гибели вызывают вопросы у близких и поклонников. Ева Карицкая намекнула на возможную причастность к смерти его нынешней девушки и знакомого Эдика, утверждая, что они знали о его зависимости и не старались остановить его. Она обратила внимание на то, что они пытались сбросить вину на окружающих, добавив, что сами не собирается никого обвинять.

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Директор актера Никиты Джигурды Екатерина Арман считает, что знакомый рэпера Паши Техника Эдуард, который ранее публично пытался рекламировать запрещенные препараты в Таиланде, виновен в смерти музыканта. Ранее бывшая супруга рэпера Ева Карицкая также намекнула на то, что Эдуард может быть причастен к гибели исполнителя. «Этот Эдуард — очень неприятный человек, и о нем хорошо известно. На Пхукете, где, в принципе, его руководитель уже заявил, что на этом человеке тестируют наркотики, которые поступают в их магазин. Мы все знаем, что в Таиланде существует легализация некоторых наркотиков. Эдуард несет за это ответственность», — заявила URA.RU Арман. Она добавила, что на концерте Джигурды Эдуард в свое время даже надел на актера кепку с рекламой наркотиков, что привело к скандалу. По словам Арман, Эдуард «хитрый жук» и отлично знал, что Паша был закодирован. Когда рэпер потерял сознание, к нему привозили русскую девушку, нелегально занимающуюся капельницами для наркоманов, заключила Арман. Рэпер Паша Техник скончался 4 апреля в тайской больнице после экстренной госпитализации из-за отравления. На момент смерти ему было 40 лет. Обстоятельства его гибели вызывают вопросы у близких и поклонников. Ева Карицкая намекнула на возможную причастность к смерти его нынешней девушки и знакомого Эдика, утверждая, что они знали о его зависимости и не старались остановить его. Она обратила внимание на то, что они пытались сбросить вину на окружающих, добавив, что сами не собирается никого обвинять.
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© Служба новостей «URA.RU»
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