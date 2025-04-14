Пасху и День Святой Троицы нужно официально сделать праздничными днями. С такой инициативой выступил депутат от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев, отметив, что это поможет укрепить духовные традиции и сплотить общество.
«Пасха и Троица — больше, чем просто даты. Это время, когда люди собираются с семьями, ходят в храмы и чувствуют связь с традициями. Официальный статус этих праздников поможет сохранить культурное богатство России и укрепит единство общества», — заявил Гусев. Документ с его обращением есть в распоряжении URA.RU.
В поддержку своего предложения депутат обратился к главам 89 регионов и 15 митрополитам Русской православной церкви. Он отметил, что около 75% россиян считают себя православными, и указал на существующий выходной в честь Рождества. Гусев предложил организовать обсуждения с верующими, чтобы выяснить важность этих праздников, и подчеркнул, что официальное признание поможет сохранить культурное наследие и единство общества.
В начале февраля стало известно, что в 2025 году в Крыму будут установлены дополнительные нерабочие дни, связанные с религиозными праздниками. Глава республики Сергей Аксепнов сообщил, что 31 марта будет нерабочим из-за Ураза-байрама, 21 апреля — из-за Пасхи, а также 6 июня (Курбан-байрам) и 9 июня (День Святой Троицы), передает RT.
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