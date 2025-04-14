«Урал» ответил на обвинение в договорном матче

В ФК «Урал» назвали «вбросами» слухи о договорном матче с «Нефтехимиком»
© Служба новостей «URA.RU»
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«Урал» сейчас готовится к игре со «Спартаком»
«Урал» сейчас готовится к игре со «Спартаком» Фото:

Представители футбольного клуба «Урал» назвали «вбросом» обвинения в адрес команды в договорном матче против «Нефтехимика». В пресс-службе «Урала» URA.RU пояснили, что клуб готовится к следующей игре со «Спартаком».

«Наша команда взяла важные три очка, сейчас отправляется в Москву на игру со „Спартаком“. Все мысли только об этом. На вбросы и непрофессиональные материалы не обращаем внимания», — сказано в комментарии.

Несколько дней назад «Урал» обыграл «Нефтехимик» со счетом 3:2, проигрывая по ходу встречи 0:2. Ситуация на поле кардинально изменилась во втором тайме. Как утверждает telegram-канал Sport Baza, в перерыве якобы состоялся разговор президента «Урала» Григория Иванова и главного тренера «Нефтехимика» Кирилла Новикова (тот уже опроверг слова анонимов, назвав ситуацию в целом «херней»).

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Представители футбольного клуба «Урал» назвали «вбросом» обвинения в адрес команды в договорном матче против «Нефтехимика». В пресс-службе «Урала» URA.RU пояснили, что клуб готовится к следующей игре со «Спартаком». «Наша команда взяла важные три очка, сейчас отправляется в Москву на игру со „Спартаком“. Все мысли только об этом. На вбросы и непрофессиональные материалы не обращаем внимания», — сказано в комментарии. Несколько дней назад «Урал» обыграл «Нефтехимик» со счетом 3:2, проигрывая по ходу встречи 0:2. Ситуация на поле кардинально изменилась во втором тайме. Как утверждает telegram-канал Sport Baza, в перерыве якобы состоялся разговор президента «Урала» Григория Иванова и главного тренера «Нефтехимика» Кирилла Новикова (тот уже опроверг слова анонимов, назвав ситуацию в целом «херней»).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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