«Урал» ответил на обвинение в договорном матче

Представители футбольного клуба «Урал» назвали «вбросом» обвинения в адрес команды в договорном матче против «Нефтехимика». В пресс-службе «Урала» URA.RU пояснили, что клуб готовится к следующей игре со «Спартаком».
«Наша команда взяла важные три очка, сейчас отправляется в Москву на игру со „Спартаком“. Все мысли только об этом. На вбросы и непрофессиональные материалы не обращаем внимания», — сказано в комментарии.
Несколько дней назад «Урал» обыграл «Нефтехимик» со счетом 3:2, проигрывая по ходу встречи 0:2. Ситуация на поле кардинально изменилась во втором тайме. Как утверждает telegram-канал Sport Baza, в перерыве якобы состоялся разговор президента «Урала» Григория Иванова и главного тренера «Нефтехимика» Кирилла Новикова (тот уже опроверг слова анонимов, назвав ситуацию в целом «херней»).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!