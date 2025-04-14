В минспорта отреагировали на обвинение «Урала» в договорном матче

Власти не верят, что «Урал» мог сыграть с «Нефтехимиком» договорной матч

«Урал» провел встречу с «Нефтехимиком» 11 апреля Фото: Размик Закарян © URA.RU

В свердловском министерстве спорта скептически отнеслись к информации, появившуюся в одном telegram-каналов, что футбольный клуб «Урал» провел договорной матч с нижнекамским «Нефтехимиком». Комментарий есть в распоряжении URA.RU.

«Это попытка спекулировать на теме. Что матч не был договорным, можно понять, проанализировав техническую составляющую — количество ударов, владение мячом. Все переживают», — заявили в ведомстве. Агентство также направило запрос в минспорта с просьбой о комментарии по теме.

Матч «Урал»-«Нефтехимик» прошел 11 апреля. «Урал» победил со счетом 3:2, проигрывая по ходу встречи 0:2. Ситуация на поле кардинально изменилась во втором тайме. Как утверждает Sport Baza, в перерыве якобы состоялся разговор президента «Урала» Григория Иванова и главного тренера «Нефтехимика» Кирилла Новикова (тот уже опроверг слова анонимов, назвав ситуацию в целом «херней»).

В ФК «Урал» назвали обвинения «вбросом». Сейчас команда готовится к выездной встрече со «Спартаком».