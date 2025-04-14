В Екатеринбурге в музее космонавтики и ракетно-космической техники НПО автоматики открылась выставка, посвященная эвакогоспиталям. Там показали осколки и пули, которые извлекали из солдат в годы Великой Отечественной войны, а также рассказывали о разработке уникальных операций, передает корреспондент URA.RU.
В крупнейшем на Урале госпитале №414, который находился в Доме промышленников (ул. Мамина-Сибиряка, 145), располагались 1600 коек. «Он работал на седьмом этаже, раненых перевозили на лифтах. В частности, туда привозили офицерский состав. Профиль помощи был различный: общехирургический, терапевтический, полосной, ушной, глазной и урологический», — рассказала заведующая музеем техники Татьяна Сухарева.
Всего, по словам директора Свердловского областного музея медицины Валентины Артемьевой, в годы войны в регионе работали 161 таких медицинских пунктов, 49 из которых — в Свердловске. «Госпитали располагались в школах, общежитиях, административных зданиях. На 50 тысяч коек была развернута огромная госпитальная сеть», — рассказала она.
В 1949-м пластический хирург Анна Томашевская защитила кандидатскую диссертацию — после 1500 проведенных операций в эвакогоспитале №1710 (ул. Нагорная, 12а). «Она разработала операцию, которую до нее в мире никто не делал — при дефектах и деформации век после огнестрельных ранений. <…> Чтобы снова вернуть лицо человека, нужно было знать все мышцы и великолепно делать разрезы», — отметила Артемьева. Работу Томашевской тогда напечатали в журнале, ее приглашали в Нью-Йорк.
Свердловские врачи проводили и другие сложнейшие операции. Например, главврач пункта №354 Эзра Файвашенко из легких фронтовиков доставал крупные осколки пуль. Артемьева отметила, что с такими осколками раненых привозили за 2500 километров. При этом смертность в свердловском облздравотделе составляла 0,72%, а в ряды Красной Армии возвращались 44,9% вылеченных.
Как рассказала заведующая сектором музея Виталина Тхоржевская, в годы войны было подготовлено более семи тысяч медсестер и 15 тысяч санитарных дружинниц. «Самая страшная специальность была у тех, кто выносил раненых с поля боя», — отметила она, добавив, что большинство из них были девушки 18-20 лет. Например, Тхоржевская вспомнила историю Зинаиды Туснолобовой-Марченко — воспитанницу Красного креста, которая в 23 года лишилась конечностей на поле боя. Девушку прооперировал и восстанавливал в Свердловске хирург Николай Соколов, с которым она общалась до конца своей жизни.
Тхоржевская отметила, что в годы ВОВ уральцы сдали около 80 тонн крови для переливания раненым. «Сдавали безвозмездно, а деньги, которые полагались за сдачу крови, направлялись в фонд обороны. Таким образом, например, был выстроен самолет „Уральский донор“», — подчеркнула она.
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