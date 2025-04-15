В Екатеринбурге бомж избил фельдшера, пытавшегося ему помочь. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дебошир напал на медика прямо в машине скорой
Дебошир напал на медика прямо в машине скорой Фото:

В Екатеринбурге бездомный напал на фельдшера в машине скорой помощи, когда ему пытались помочь. После этого обидчик сбежал, но спустя несколько месяцев силовики поймали его, рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.

«В аптеке обвиняемый почувствовал себя плохо, в связи с чем ему была вызвана бригада скорой помощи. Медики препроводили мужчину в служебный автомобиль, где злоумышленник стал вести себя агрессивно и применил насилие в отношении фельдшера», — пояснили в ведомстве. Это произошло 6 января.

На след агрессивного бездомного вышли сотрудники СКР и ОВД. Обвиняемого отправили под стражу. Правоохранители продолжают расследование дела.

Бездомного отправили под стражу
Бездомного отправили под стражу
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге бездомный напал на фельдшера в машине скорой помощи, когда ему пытались помочь. После этого обидчик сбежал, но спустя несколько месяцев силовики поймали его, рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР. «В аптеке обвиняемый почувствовал себя плохо, в связи с чем ему была вызвана бригада скорой помощи. Медики препроводили мужчину в служебный автомобиль, где злоумышленник стал вести себя агрессивно и применил насилие в отношении фельдшера», — пояснили в ведомстве. Это произошло 6 января. На след агрессивного бездомного вышли сотрудники СКР и ОВД. Обвиняемого отправили под стражу. Правоохранители продолжают расследование дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...