В Екатеринбурге бездомный напал на фельдшера в машине скорой помощи, когда ему пытались помочь. После этого обидчик сбежал, но спустя несколько месяцев силовики поймали его, рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.
«В аптеке обвиняемый почувствовал себя плохо, в связи с чем ему была вызвана бригада скорой помощи. Медики препроводили мужчину в служебный автомобиль, где злоумышленник стал вести себя агрессивно и применил насилие в отношении фельдшера», — пояснили в ведомстве. Это произошло 6 января.
На след агрессивного бездомного вышли сотрудники СКР и ОВД. Обвиняемого отправили под стражу. Правоохранители продолжают расследование дела.
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